13 января 2025

Добровольцы привезут в ХМАО тело волонтера, погибшего во время атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Гумкорпус Югры поможет эвакуировать погибшего и его раненых товарищей в Нижневартовск
Гумкорпус Югры поможет эвакуировать погибшего и его раненых товарищей в Нижневартовск Фото:

Гуманитарный корпус Югры поможет доставить в Нижневартовск тело погибшего волонтера Сергея Чернышова от атаки ВСУ. Об этом URA.RU сообщил глава окружного Гумкорпуса Эдуард Логинов.

«Команда Гуманитарного добровольческого корпуса в полном объеме включились в эвакуацию останков Сергея Чернышова. Также Гумкорпус готов оказать помощь в эвакуации раненых жителей Нижневартовска», — рассказал агентству Логинов.

Ранее URA.RU писало, что Чернышев погиб на Донбассе во время атаки ВСУ. Мужчина со своими напарниками привез помощь бойцам СВО в Авдеевку. Позже в их машину попал вражеский дрон.

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Гуманитарный корпус Югры поможет доставить в Нижневартовск тело погибшего волонтера Сергея Чернышова от атаки ВСУ. Об этом URA.RU сообщил глава окружного Гумкорпуса Эдуард Логинов. «Команда Гуманитарного добровольческого корпуса в полном объеме включились в эвакуацию останков Сергея Чернышова. Также Гумкорпус готов оказать помощь в эвакуации раненых жителей Нижневартовска», — рассказал агентству Логинов. Ранее URA.RU писало, что Чернышев погиб на Донбассе во время атаки ВСУ. Мужчина со своими напарниками привез помощь бойцам СВО в Авдеевку. Позже в их машину попал вражеский дрон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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