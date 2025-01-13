Добровольцы привезут в ХМАО тело волонтера, погибшего во время атаки ВСУ

Гуманитарный корпус Югры поможет доставить в Нижневартовск тело погибшего волонтера Сергея Чернышова от атаки ВСУ. Об этом URA.RU сообщил глава окружного Гумкорпуса Эдуард Логинов.
«Команда Гуманитарного добровольческого корпуса в полном объеме включились в эвакуацию останков Сергея Чернышова. Также Гумкорпус готов оказать помощь в эвакуации раненых жителей Нижневартовска», — рассказал агентству Логинов.
Ранее URA.RU писало, что Чернышев погиб на Донбассе во время атаки ВСУ. Мужчина со своими напарниками привез помощь бойцам СВО в Авдеевку. Позже в их машину попал вражеский дрон.
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