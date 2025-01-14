Помощник Путина заметил равнодушие Трампа к Украине

Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли поставит Украину как приоритет в политической повестке. Он может сосредоточить свое внимание на отношениях с КНР. Об этом сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев.
«Поэтому Украина не будет входить в число приоритетов Трампа. Его больше волнует Китай», — заявил Патрушев в интервью «Комсомольской правде».
Он предположил, что разногласия между Пекином и Вашингтоном могут обостриться. В частности, ситуацию будет раздувать американская сторона, в том числе искусственно. При этом для РФ Китай остается ключевым партнером, у которого есть особые привилегии в стратегическом сотрудничестве. По словам Николая Патрушева российско-китайские отношения устойчивы и не зависят от того, кто находится на посту президента в Штатах.
Ранее газета Bloomberg писала, что Дональд Трамп вряд ли будет продвигать принятие Украины в НАТО. При этом в Европе в любом случае будут обсуждать этот вопрос со Штатами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.