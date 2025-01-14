Помощник Путина заметил равнодушие Трампа к Украине

Патрушев: Китай волнует Трампа больше, чем Украина
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Дональд Трамп не поставит Украину своим приоритетом в политической повестке
Дональд Трамп не поставит Украину своим приоритетом в политической повестке Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли поставит Украину как приоритет в политической повестке. Он может сосредоточить свое внимание на отношениях с КНР. Об этом сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев. 

«Поэтому Украина не будет входить в число приоритетов Трампа. Его больше волнует Китай», — заявил Патрушев в интервью «Комсомольской правде».  

Он предположил, что разногласия между Пекином и Вашингтоном могут обостриться. В частности, ситуацию будет раздувать американская сторона, в том числе искусственно. При этом для РФ Китай остается ключевым партнером, у которого есть особые привилегии в стратегическом сотрудничестве. По словам Николая Патрушева российско-китайские отношения устойчивы и не зависят от того, кто находится на посту президента в Штатах. 

Ранее газета Bloomberg писала, что Дональд Трамп вряд ли будет продвигать принятие Украины в НАТО. При этом в Европе в любом случае будут обсуждать этот вопрос со Штатами. 

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Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли поставит Украину как приоритет в политической повестке. Он может сосредоточить свое внимание на отношениях с КНР. Об этом сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев.  «Поэтому Украина не будет входить в число приоритетов Трампа. Его больше волнует Китай», — заявил Патрушев в интервью «Комсомольской правде».   Он предположил, что разногласия между Пекином и Вашингтоном могут обостриться. В частности, ситуацию будет раздувать американская сторона, в том числе искусственно. При этом для РФ Китай остается ключевым партнером, у которого есть особые привилегии в стратегическом сотрудничестве. По словам Николая Патрушева российско-китайские отношения устойчивы и не зависят от того, кто находится на посту президента в Штатах.  Ранее газета Bloomberg писала, что Дональд Трамп вряд ли будет продвигать принятие Украины в НАТО. При этом в Европе в любом случае будут обсуждать этот вопрос со Штатами. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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