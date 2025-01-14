Bloomberg: Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли будет продвигать принятие Украины в НАТО, однако Европа все же будет обсуждать этот вопрос со штатами. Об этом заявили в американских СМИ со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
«Членство Украины в НАТО, отказ от которого является одним из главных требований России, вряд ли будет продвигаться вперёд с Трампом. Однако европейцы хотят сохранить этот вопрос на столе переговоров», — сообщает Bloomberg. Чиновники отметили, что они провели с Трампом несколько частных переговоров, в результате которых стало известно, что избранный президент оказался более гибким, чем ожидали в Европе. Теперь европейские чиновники с «осторожным оптимизмом» смотрят на то, что Трамп не будет принуждать Киев к досрочным переговорам.
Ранее в американских СМИ писали о том, что Украина не сможет вступить в НАТО и ей стоит оказаться от планов на членство в Альянсе, оставшись таким образом нейтральным государством. Это снизит риск старта мирового конфликта и станет «величайшим благом» для Киева. Слова американских журналистов передает RT.
Целью спецоперации, которые объявлял президент России Владимир Путин, помимо вывода войск ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, является отказ Украины от вступления в НАТО. Также РФ требует отмены всех санкций, направленных против нее, и безъядерного статуса Украины.
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