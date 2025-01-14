Мирные переговоры по конфликту на Украине должны вестись между Россией и США, другие страны Запада не должны принимать в них участие. Об этом заявил член Совбеза, помощник президента РФ Николай Патрушев.
«Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Москве не о чем разговаривать ни с Лондоном, ни с Брюсселем», — сказал Патрушев, говоря о переговорах по Украине в интервью «Комсомольской правде».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также выражал готовность к переговорам. По его словам, обсуждение должно проходить при условии согласования более масштабных вопросов безопасности по украинскому конфликту.
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