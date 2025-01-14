Патрушев озвучил одно из ключевых условий переговоров по Украине

Патрушев: переговоры по Украине должны вестись между РФ и СШ без других стран
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европа не должна участвовать в переговорах по Украине, считает Патрушев
Европа не должна участвовать в переговорах по Украине, считает Патрушев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные переговоры по конфликту на Украине должны вестись между Россией и США, другие страны Запада не должны принимать в них участие. Об этом заявил член Совбеза, помощник президента РФ Николай Патрушев. 

«Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Москве не о чем разговаривать ни с Лондоном, ни с Брюсселем», — сказал Патрушев, говоря о переговорах по Украине в интервью «Комсомольской правде». 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также выражал готовность к переговорам. По его словам, обсуждение должно проходить при условии согласования более масштабных вопросов безопасности по украинскому конфликту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мирные переговоры по конфликту на Украине должны вестись между Россией и США, другие страны Запада не должны принимать в них участие. Об этом заявил член Совбеза, помощник президента РФ Николай Патрушев.  «Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Москве не о чем разговаривать ни с Лондоном, ни с Брюсселем», — сказал Патрушев, говоря о переговорах по Украине в интервью «Комсомольской правде».  Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также выражал готовность к переговорам. По его словам, обсуждение должно проходить при условии согласования более масштабных вопросов безопасности по украинскому конфликту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...