Лавров: Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины

Москва готова приступить к обсуждению гарантий безопасности для Киева в конфликте, однако перед этим нужно договориться о решении более масштабных вопросов безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Угрозы на западном фланге должны быть ликвидированы. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности в той стране, которая называется Украина», — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2024 год. Он добавил, что обсуждение будет проходить при условии согласования более масштабных вопросов безопасности по украинскому конфликту.
Ранее о гарантиях безопасности заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, они нужны не только Украине, но и России.
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