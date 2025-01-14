Лавров: Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины

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Сергей Лавров заявил, что Москва и Киев могут договориться о гарантиях безопасности для Украины
Сергей Лавров заявил, что Москва и Киев могут договориться о гарантиях безопасности для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Москва готова приступить к обсуждению гарантий безопасности для Киева в конфликте, однако перед этим нужно договориться о решении более масштабных вопросов безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

«Угрозы на западном фланге должны быть ликвидированы. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности в той стране, которая называется Украина», — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2024 год. Он добавил, что обсуждение будет проходить при условии согласования более масштабных вопросов безопасности по украинскому конфликту.  

Ранее о гарантиях безопасности заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, они нужны не только Украине, но и России. 

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Москва готова приступить к обсуждению гарантий безопасности для Киева в конфликте, однако перед этим нужно договориться о решении более масштабных вопросов безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.  «Угрозы на западном фланге должны быть ликвидированы. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности в той стране, которая называется Украина», — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2024 год. Он добавил, что обсуждение будет проходить при условии согласования более масштабных вопросов безопасности по украинскому конфликту.   Ранее о гарантиях безопасности заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, они нужны не только Украине, но и России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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