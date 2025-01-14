Руководству нового педагогического вуза в Екатеринбурге ужесточат условия

Руководству УрГПУ не планируют увеличивать зарплату после присоединения РГППУ

По словам и. о. ректора Юрия Биктуганова, нагрузка на руководство возрастет Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге руководству Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) не планируют повышать зарплату после присоединения Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ). Об этом на пресс-конференции сообщил и. о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов.

«Условия труда изменятся — они будут более напряженные. Ректор и проректоры останутся на своей зарплате, работая уже на два вуза», — рассказал Биктуганов на пресс-конференции «Интерфакс».

Он добавил, что из-за присоединения двух вузов не собираются сокращать преподавателей или методистов. При составлении и утверждении штатного расписания вуза он оставляет вакантные места, чтобы каждому было предложено место работы.

РГППУ официально упразднили как самостоятельное учебное заведение 20 декабря. По словам Биктуганова, и. о. ректора Людмила Габышева может стать проректором в УрГПУ.