Ректора РГППУ Людмилу Габышеву прочат в проректоры УрГПУ

В УрГПУ могут пройти и выборы ректора Фото: Илья Московец © URA.RU

Исполняющий обязанности ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Людмила Габышева может стать проректором в объединенном Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ). Об этом на пресс-конференции сообщил и. о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов, отвечая на вопрос URA.RU.

«Людмила Константиновна работает и. о. ректора и, конечно же, я знаю, что у нее есть желание работать в объединенном вузе. Думаю, она должна быть не ниже проректора — она знает свой вуз и реализует образовательные программы», — сказал Биктуганов на пресс-конференции «Интерфакс».

По его словам, в УрГПУ вероятнее пройдут выборы ректора. «В соответствии с законом каждый университет принимает устав, который утверждает учредитель. <…> Почти в 100% случаев проходят выборы ректора. Предполагаю, что в объединенном вузе в соответствии с уставом они тоже пройдут», — объяснил Биктуганов, отвечая на вопрос агентства.

РГППУ официально упразднили как самостоятельное учебное заведение 20 декабря. Решение о назначении Биктуганова и. о. ректора было принято в конце августа 2024-го. УрГПУ он принял якобы с долгами за ремонты. При этом Габышева, по слухам, проводила опрос среди коллектива РГППУ, который подтвердил, что против объединения. Увольнять Габышеву Биктуганову в Минпросвещения РФ запретили.