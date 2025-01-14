Еще один округ Пермского края запретил крещенские купания

Крещенские купания в этом году оказались под запретом уже в двух округах Пермского края. После Сивинского об отмене традиционного ритуала сообщили власти Александровского округа.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, оказавшими негативное влияние на формирование ледяного покрова на водоемах, расположенных на территории Александровского муниципального округа (толщина льда на месте расположения проруби менее 25 см, наледь) запрещено проведение массовых купаний граждан в период православного праздника „Крещение Господне“», — говорится в telegram-канале администрации муниципалитета. Решение принято комиссией по предупреждению ЧС.
Ранее, как рассказывало URA.RU, аналогичный запрет объявили власти Сивинского округа. Между тем, многие другие территории традицию не отменяют, а наоборот сообщают о местах оборудованных купелей.
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