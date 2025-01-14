Кириенко объявил о приеме заявок на конкурс социальных архитекторов

В России стартовал прием заявок на конкурс «социальных архитекторов». Мероприятие позволит россиянам реализовать свой потенциал в сфере управления, а сам конкурс является новым этапом в развитии социальных, общественных, гуманитарных и политических наук в стране.
Главная задача конкурса «социальных архитекторов» — привлечь людей, которые могут разрабатывать инновационные подходы и реализовывать их для улучшения жизни россиян. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Конкурс, который мы сегодня запускаем, это такой следующий шаг в развитии социальных, общественных, гуманитарных, политических наук в России. Россия всегда была сильна специалистами социально-общественных наук», — заявил Кириенко на мероприятии, посвященном запуску конкурса, в Национальном центре «Россия». Пресс-релиз есть в распоряжении URA.RU.
Он также отметил, что конкурс направлен на привлечение талантливых людей, способных анализировать ситуации, разрабатывать инновационные подходы и воплощать в жизнь проекты, способные улучшить жизнь общества. При этом начальник управления президента по мониторингу и анализу социальных процессов Александр Харичев сообщил, что победители конкурса смогут пройти обучение по специальному модулю в Президентской академии, а также стажировку в рамках социальных проектов.
Кроме того, член экспертного совета конкурса Павел Безручко добавил, что выявлять победителя конкурса будут в пяти номинациях. Среди них: руководитель проекта, организатор проекта, социальный аналитик, медиаменеджер и интернет-технолог.
Участие в конкурсе могут принять россияне старше 18 лет. Организаторы планируют привлечь на мероприятие около трех тысяч участников. Им предстоит заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование. По результатам дистанционного этапа будет организован ряд очных мероприятий, на которых участники будут выполнять различные задания. Оценивать конкурсантов будет Экспертный совет. По итогам мероприятия будет выбрано около 50 победителей.
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