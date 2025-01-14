Пермяков зовут в Южную Корею на производство деликатесов за 200 тысяч рублей

Пермякам предложили работать в Южной Корее за зарплату около двух тысяч долларов в месяц. Такие деньги обещают платить на ферме по выращиванию и сбору ракушки. Речь идет о морских моллюсках «чонбок», которые считаются ценным пищевым продуктом.
«Обязанности: подсобные работы на ферме, выращивание ракушки, в том числе очистка от паразитов и наростов, а также сбор и сортировка ракушки по мешкам для дальнейшей заморозки», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Обязательное требование — наличие загранпаспорта РФ.
Чонбок, или морские ушки, растут на морских фермах — пластмассовых плотах с расположенными на них сетями. Мелкие ракушки кидают в сети, где они растут в течение трех лет. За этот период их нужно несколько раз перебрать и пересадить из одной сетки в другую, предварительно очистив от различных полипов-наростов.
Ранее URA.RU сообщало, что жителям Пермского края предложили присмотреться к вакансиям водителей-экспедиторов для поездок в Китай. За работу обещали платить до 260 тысяч рублей.
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