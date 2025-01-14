Пермяков зовут в Южную Корею на производство деликатесов за 200 тысяч рублей

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Пермяков приглашают работать на ферме по выращиванию ракушек
Пермяков приглашают работать на ферме по выращиванию ракушек Фото:

Пермякам предложили работать в Южной Корее за зарплату около двух тысяч долларов в месяц. Такие деньги обещают платить на ферме по выращиванию и сбору ракушки. Речь идет о морских моллюсках «чонбок», которые считаются ценным пищевым продуктом.

«Обязанности: подсобные работы на ферме, выращивание ракушки, в том числе очистка от паразитов и наростов, а также сбор и сортировка ракушки по мешкам для дальнейшей заморозки», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Обязательное требование — наличие загранпаспорта РФ.

Чонбок, или морские ушки, растут на морских фермах — пластмассовых плотах с расположенными на них сетями. Мелкие ракушки кидают в сети, где они растут в течение трех лет. За этот период их нужно несколько раз перебрать и пересадить из одной сетки в другую, предварительно очистив от различных полипов-наростов.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Пермского края предложили присмотреться к вакансиям водителей-экспедиторов для поездок в Китай. За работу обещали платить до 260 тысяч рублей. 

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Пермякам предложили работать в Южной Корее за зарплату около двух тысяч долларов в месяц. Такие деньги обещают платить на ферме по выращиванию и сбору ракушки. Речь идет о морских моллюсках «чонбок», которые считаются ценным пищевым продуктом. «Обязанности: подсобные работы на ферме, выращивание ракушки, в том числе очистка от паразитов и наростов, а также сбор и сортировка ракушки по мешкам для дальнейшей заморозки», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Обязательное требование — наличие загранпаспорта РФ. Чонбок, или морские ушки, растут на морских фермах — пластмассовых плотах с расположенными на них сетями. Мелкие ракушки кидают в сети, где они растут в течение трех лет. За этот период их нужно несколько раз перебрать и пересадить из одной сетки в другую, предварительно очистив от различных полипов-наростов. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Пермского края предложили присмотреться к вакансиям водителей-экспедиторов для поездок в Китай. За работу обещали платить до 260 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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