«Никакие невзгоды не сломят натуру женщины»: какой литературой вдохновляются политики ЯНАО

Ямальские политики предпочитают для чтения и отдыха как классическую литературу, так и произведения современных писателей. А некоторые читают в основном новости, чтобы быть в курсе событий в стремительно меняющемся мире. О том, какие книги были найдены на полках чиновников и мэров — в материале URA.RU.
Мэра Лабытнанги Марину Трескову в выходные замечали за чтением местной писательницы Вероники Богдановой. Любимым произведением у главы города является книга «Найти себя».
«Порой в жизни наступают редкостные минуты, когда хочется вырваться из бесконечного круговорота дел и побыть наедине с собой, размышляя о смысле жизни и прислушиваясь к собственной душе. И тогда я нахожу созвучия своим мыслям в философской поэзии моей землячки Вероники Богдановой. Она дает возможность задуматься о вечном среди будничной суеты», — рассказала Трескова URA.RU.
В числе любимых книг у Тресковой также и классический роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Она рассказала агентству, что это произведение учит смелости и стойкости женщин. Это роман о том, что никакие невзгоды не способны сломить сильную и гибкую натуру женщины, привыкшей смотреть только вперед, верить в себя и подпитываться любовью к земле, доставшейся в наследство от предков, считает Трескова. Особой любовью у леди-мэра пользуется повесть Александра Куприна «Гранатовый браслет».
Погружаться в поэзию и прозу «Серебряного века» любит и депутат заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь.
«Пару месяцев назад попался в руки сборник рассказов известных авторов „Серебряный волк“, по одноименному произведению Александра Куприна. По-новому открыла для себя творчество поэтов и прозаиков этого периода», — рассказала агентству Фиголь.
Парламентарий и зампред окружного собрания с детства любит детективы Агаты Кристи. Из современных авторов Фиголь рекомендует «Координату Z» Захара Прилепина. «Книга побуждает желание понять и оценить происходящее — „пересборка сущего во имя прошлого и во славу будущего“», — заявила Фиголь.
Из деловой литературы недавно познакомилась с книгой Евгении Стуловой «Четыре всадника информационного апокалипсиса». Как ориентироваться в нынешней информационной реальности, чем опасен информфастфуд, что такое постправда и как противостоять дезинформации — на примере ряда крупных избирательных кампаний.
А мэр Салехарда Алексей Титовский — поклонник классической литературы. На полочке любимых книг у него — Николай Островский, Иван Тургенев и Жюль Верн.
Ему нравится роман «Как закалялась сталь». История жизни и борьбы Павла Корчагина вдохновляет и сегодня. Жителей Севера с детства окружают суровые условия и в этой книге мы находим множество жизненных уроков. Молодое поколение сможет лучше понять историю нашей страны, которой безусловно нужно гордиться, и ценности, которые были актуальны в то время.
«Отцы и дети» — бессмертное произведение, классика русской литературы. «Отца и дети» по сей день животрепещущий вопрос взаимоотношения поколений, их идеалов, конфликтов, общения. Конечно, с тех пор изменилась динамика смены увлечений, сказалось стремительное развитие технологий, но на протяжении веков родители стремятся понять своих детей, а дети хотят быть понятыми и принятыми родителями. Это то, что не изменится. Мы живем в городе с уникальной культурой, укладом, рядом с коренными малочисленными народами Севера у которых вообще свой быт и традиции. На примере романа можно проследить изменения в обществе, роль морали, религии и других аспектах жизни.
Еще Титовскому нравятся романы о приключениях, путешествиях. «Ледяной Сфинкс» Жюля Верна повествует о смелом путешествии и знакомит с холодной, неизведанной Антарктидой. Такой была когда-то и Арктика — ее покоряли только самые бесстрашные романтики. История героев романа не только побуждает к размышлениям о природе или стойкости человека, но и вдохновляет на свершения и приключения, считает мэр окружной столицы.
Спикер Законодательного собрания Сергей Ямкин большое значение уделяет новостям. Он также внимательно изучает лучшие практики законотворчества в России.
«К сожалению, практически не остается времени на художественную литературу. Приходится много читать документов, напрямую связанных законотворчеством. Это не только федеральная повестка, но и знакомство с лучшими практиками законотворчества российских субъектов. Ну и, конечно, обязательно нужно быть в курсе происходящего в стране, поэтому читаю новости», — рассказал спикер Заксобрания корреспонденту агентства.
Вот такие рекомендации дают политики и мэры для чтения и отдыха. Что же касается новостей, URA.RU стремится держать своих читателей в курсе основных событий как в регионе, так и в России в целом.
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