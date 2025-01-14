Почему в Челябинске спрос на квартиры рухнул, но цены продолжают расти

В Челябинске растут цены на жилую недвижимость
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске в 2025 году стоимость жилья продолжит расти
В Челябинске в 2025 году стоимость жилья продолжит расти Фото:

В Челябинске цены на жилую недвижимость продолжают расти несмотря на упавший спрос. Этому способствуют повышение зарплат, стоимости коммунальных услуг и стройматериалов. При этом цены на жилье не снизятся, сообщила 14 января URA,RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«На данный момент цены на жилую недвижимость в Челябинске продолжают расти. Несмотря на низкий спрос, они не упадут. Во многом это обусловлено тем, что в январе 2025 года в городе выросли зарплаты, повысилась стоимость ресурсоснабжающих организаций, строительных материалов», — поделилась Шатрукова.

Как отметила Шатрукова, в настоящее время потребители свыклись с новыми реалиями и ставкой Центробанка. Рынок просел, ипотек выдаётся в разы меньше, при этом постоянно так продолжаться не может, и в скором времени ситуация изменится, но точно не за счет снижения стоимости жилья.

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В Челябинске цены на жилую недвижимость продолжают расти несмотря на упавший спрос. Этому способствуют повышение зарплат, стоимости коммунальных услуг и стройматериалов. При этом цены на жилье не снизятся, сообщила 14 января URA,RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «На данный момент цены на жилую недвижимость в Челябинске продолжают расти. Несмотря на низкий спрос, они не упадут. Во многом это обусловлено тем, что в январе 2025 года в городе выросли зарплаты, повысилась стоимость ресурсоснабжающих организаций, строительных материалов», — поделилась Шатрукова. Как отметила Шатрукова, в настоящее время потребители свыклись с новыми реалиями и ставкой Центробанка. Рынок просел, ипотек выдаётся в разы меньше, при этом постоянно так продолжаться не может, и в скором времени ситуация изменится, но точно не за счет снижения стоимости жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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