Почему в Челябинске спрос на квартиры рухнул, но цены продолжают расти

В Челябинске цены на жилую недвижимость продолжают расти несмотря на упавший спрос. Этому способствуют повышение зарплат, стоимости коммунальных услуг и стройматериалов. При этом цены на жилье не снизятся, сообщила 14 января URA,RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«На данный момент цены на жилую недвижимость в Челябинске продолжают расти. Несмотря на низкий спрос, они не упадут. Во многом это обусловлено тем, что в январе 2025 года в городе выросли зарплаты, повысилась стоимость ресурсоснабжающих организаций, строительных материалов», — поделилась Шатрукова.
Как отметила Шатрукова, в настоящее время потребители свыклись с новыми реалиями и ставкой Центробанка. Рынок просел, ипотек выдаётся в разы меньше, при этом постоянно так продолжаться не может, и в скором времени ситуация изменится, но точно не за счет снижения стоимости жилья.
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