Волонтеры разыскивают пропавшего в Челябинске подростка. Фото

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Мрачный город. Тюмень , розыск, преступник, мужчина, силуэт
В последний раз подростка видели 13 января (фото из архива) Фото:

В Челябинске пропал 16-летний Максим Матвеев. Помочь в поисках просит горожан волонтерская группа «Легион Спас».

Пропал Матвеев Максим Сергеевич 2008 года рождения. 13 января был замечен в районе улицы Либединского, дом 51/1. С тех пор его местонахождение неизвестно«, — сообщают поисковики в группе „Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВК».

Рост пропавшего 172 сантиметра, телосложение среднее, волосы черные. Был одет в белую толстовку и широки спортивные штаны синего цвета, на ногах черные ботинки.

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В Челябинске пропал 16-летний Максим Матвеев. Помочь в поисках просит горожан волонтерская группа «Легион Спас». Пропал Матвеев Максим Сергеевич 2008 года рождения. 13 января был замечен в районе улицы Либединского, дом 51/1. С тех пор его местонахождение неизвестно«, — сообщают поисковики в группе „Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВК». Рост пропавшего 172 сантиметра, телосложение среднее, волосы черные. Был одет в белую толстовку и широки спортивные штаны синего цвета, на ногах черные ботинки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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