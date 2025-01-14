В последний раз подростка видели 13 января (фото из архива)
В Челябинске пропал 16-летний Максим Матвеев. Помочь в поисках просит горожан волонтерская группа «Легион Спас».
Пропал Матвеев Максим Сергеевич 2008 года рождения. 13 января был замечен в районе улицы Либединского, дом 51/1. С тех пор его местонахождение неизвестно«, — сообщают поисковики в группе „Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВК».
Рост пропавшего 172 сантиметра, телосложение среднее, волосы черные. Был одет в белую толстовку и широки спортивные штаны синего цвета, на ногах черные ботинки.
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