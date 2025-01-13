Пациенты засудили кардиоцентр ХМАО, в котором заразились сальмонеллезом

Кардиодиспансер выплатит пациентам около полумиллиона рублей
Около 10 пациентов выиграли суд против окружного кардиоцентра в Сургуте. В прошлом году в медучреждении случилась вспышка сальмонеллеза.
«Кардиологический диспансер Сургута выплатит пострадавшим от заражения сальмонеллезом около полумиллиона рублей. Размер компенсаций в среднем достигает 50 000 рублей», — пишет NEFT.
В депздрав Югры агентство направило официальный запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о самой вспышке сальмонеллеза. Тогда заразилось около ста человек.
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