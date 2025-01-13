13 января 2025

Пациенты засудили кардиоцентр ХМАО, в котором заразились сальмонеллезом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кардиодиспансер выплатит пациентам около полумиллиона рублей
Кардиодиспансер выплатит пациентам около полумиллиона рублей Фото:

Около 10 пациентов выиграли суд против окружного кардиоцентра в Сургуте. В прошлом году в медучреждении случилась вспышка сальмонеллеза.

«Кардиологический диспансер Сургута выплатит пострадавшим от заражения сальмонеллезом около полумиллиона рублей. Размер компенсаций в среднем достигает 50 000 рублей», — пишет NEFT.

В депздрав Югры агентство направило официальный запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о самой вспышке сальмонеллеза. Тогда заразилось около ста человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 10 пациентов выиграли суд против окружного кардиоцентра в Сургуте. В прошлом году в медучреждении случилась вспышка сальмонеллеза. «Кардиологический диспансер Сургута выплатит пострадавшим от заражения сальмонеллезом около полумиллиона рублей. Размер компенсаций в среднем достигает 50 000 рублей», — пишет NEFT. В депздрав Югры агентство направило официальный запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о самой вспышке сальмонеллеза. Тогда заразилось около ста человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...