Школьник в Саратове хотел забить депутата молотком

В Саратове возбуждено уголовное дело против 16-летнего подростка, его подозревают в подготовке к убийству местного депутата. Молодой человек хотел совершить преступление с помощью молотка по указанию неизвестных лиц. Об этом сообщили в СУ СК России по Саратовской области.
«В Саратове следователи СК возбудили уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в приготовлении к убийству депутата», — передает СУ СК России по региону. Следственное управление по особо важным делам инициировало дело по признакам преступления в соответствии с частью ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ.
Согласно предварительной информации, подросток, действуя по указанию неустановленных лиц, вооружился молотком и направился к дому депутата с намерением его убить. Прибыв на место, он узнал, что мужчины нет на месте и ушел, планируя повторить попытку. Однако совершить задуманное ему не удалось, так как 11 января его задержали сотрудники УФСБ и ЦПЭ ГУ МВД по Саратовской области.
В настоящее время ведется рассмотрение вопроса о заключении подростка под стражу. Также назначены необходимые экспертизы, проводится допрос свидетелей и следственные мероприятия для выявления других участников преступления.
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