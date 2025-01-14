Житель Пермского края два года расплачивался картой умершего родственника

В селе Карагай Пермского края иностранный гражданин осужден за кражу с банковской карты. По данным региональной прокуратуры, мужчина два года пользовался картой своего умершего родственника, распоряжаясь поступающими на банковский счет средствами по своему усмотрению.
«Установлено, что после смерти ранее проживавшего в Республике Дагестан родственника мужчина завладел его банковской картой. С 2021 по 2023 года он похищал ежемесячно поступающие пенсионные средства. Таким образом пенсионному фонду Дагестана нанесено более 300 тысяч рублей ущерба», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Карагайский районный суд признал иностранца виновным в краже денежных средств с банковского счета в крупном размере. Ему назначено наказание в виде одного года и трех месяцев исправительных работ, с заменой назначенного наказания принудительными работами на тот же срок . В пользу государства из его зарплаты будет ежемесячно удержано пять процентов. Приговор вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяк получил срок за «выгул» детской коляски. Мужчина приговорен к реальному сроку за кражу в 5,5 тысяч рублей.
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