Два человека погибли и пять получили ранения из-за атак ВСУ по Горловке (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Два человека погибли, еще пять мирных жителей Горловки ранены сегодня в результате киевской агрессии», — написал он в своем telegram-канале. Всем пострадавшим уже оказана помощь.
Со стороны ВФУ совершены около 30 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в т.ч. кассетного типа, ударные БПЛА.
Украинские вооруженные силы снова применили американские ракеты средней дальности ATACMS для нанесения ударов по территории России. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на этот раз было выпущено шесть ракет в направлении Брянской области, передает «Национальная служба новостей». Из-за угрозы дронов работу временно прекратили семь аэропортов, сообщает телеканал 360.
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