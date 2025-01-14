14 января 2025

Два человека погибли и пять пострадали в результате атак ВСУ на ДНР

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Пушилин заявил о семи жертвах украинской агрессии
Пушилин заявил о семи жертвах украинской агрессии Фото:

Два человека погибли и пять получили ранения из-за атак ВСУ по Горловке (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Два человека погибли, еще пять мирных жителей Горловки ранены сегодня в результате киевской агрессии», — написал он в своем telegram-канале. Всем пострадавшим уже оказана помощь.

Со стороны ВФУ совершены около 30 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в т.ч. кассетного типа, ударные БПЛА.

Украинские вооруженные силы снова применили американские ракеты средней дальности ATACMS для нанесения ударов по территории России. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на этот раз было выпущено шесть ракет в направлении Брянской области, передает «Национальная служба новостей». Из-за угрозы дронов работу временно прекратили семь аэропортов, сообщает телеканал 360.

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Два человека погибли и пять получили ранения из-за атак ВСУ по Горловке (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. «Два человека погибли, еще пять мирных жителей Горловки ранены сегодня в результате киевской агрессии», — написал он в своем telegram-канале. Всем пострадавшим уже оказана помощь. Со стороны ВФУ совершены около 30 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в т.ч. кассетного типа, ударные БПЛА. Украинские вооруженные силы снова применили американские ракеты средней дальности ATACMS для нанесения ударов по территории России. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на этот раз было выпущено шесть ракет в направлении Брянской области, передает «Национальная служба новостей». Из-за угрозы дронов работу временно прекратили семь аэропортов, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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