Глава пермского округа поделился планами убийства волков

В минувшие выходные волк задрал собаку у частного дома в поселке Лямино (Пермский край). Сформирована бригада охотников для отстрела хищников. Они уничтожили одного волка и организовали следовой контроль за перемещением зверей, чтобы ликвидировать всю стаю. Об этом рассказал глава Чусовского муниципального округа Сергей Белов на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Ликвидирован один волк. Это самец. Утром охотники продолжат работу по добыче оставшихся особей. По предварительной информации, еще четыре волка находятся между поселками Мыс и Бобровка. Просим жителей быть предельно осторожными и соблюдать меры предосторожности», — написал глава округа.
Минприроды Прикамья рекомендует жителям деревень и поселков, проживающих у леса, запирать на ночь собак в хозпостройках или держать их в вольерах с мелкой сеткой. Если хищник знает, что для него есть легкодоступная кормовая база — собака на цепи или на самовыгуле, он ее прихватит.
При обнаружении следов диких животных возле населенного пункта или выявления случая нападения волков на собак, необходимо оперативно сообщать об этом по телефону 112. Звонки принимаются круглосуточно. Звонок бесплатный. Операторы Единой диспетчерской службы оперативно передадут информацию сотрудникам Минприроды. Оперативная передача информации нужна для скорейшего принятия мер по ликвидации хищника. За отстрел одного хищника краевые власти выплачивают охотнику 23 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Красновишерского округа пожаловались на стаи волков, которых все чаще видят вблизи домовладений. По словам местных жителей, из-за хищников в поселке Мутиха пропали собаки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!