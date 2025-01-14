14 января 2025

На Свердловскую область надвигается сильный морозный ветер

«Уралуправтодор»: морозы и сильный ветер ожидаются на свердловских трассах
© Служба новостей «URA.RU»
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Изморозь покроет свердловские трассы (архивное фото)
Изморозь покроет свердловские трассы (архивное фото) Фото:

В Свердловской области трассы в сторону Перми, Челябинска и Тюмени накроют морозы с сильным ветром до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области: 15 января ночью и утром местами прогнозируется изморозь, сильный ветер до 15 м/с. Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве», — говорится в сообщении.

Ранее свердловские дорожники предупреждали о том, что трассы накроет снегопадами. Осадки прогнозируют с 15 по 17 января.

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В Свердловской области трассы в сторону Перми, Челябинска и Тюмени накроют морозы с сильным ветром до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области: 15 января ночью и утром местами прогнозируется изморозь, сильный ветер до 15 м/с. Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве», — говорится в сообщении. Ранее свердловские дорожники предупреждали о том, что трассы накроет снегопадами. Осадки прогнозируют с 15 по 17 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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