С 2014 года в результате обстрелов, проведенных Вооруженными Силами Украины, погибло 6500 человек, включая 192 детей. Об этом заявил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
«Главной причиной жертв мирного населения являются обстрелы украинской стороной объектов гражданской инфраструктуры из оружия неизбирательного действия. За преступления уже осуждены почти 500 представителей украинских вооруженных формирований. 60 фигурантов осуждены к пожизненному лишению свободы», — заявил Бастрыкин «Российской газете».
Ранее Следственный комитет России определил, что ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионах РФ превысил 60 миллиардов рублей. Эта информация была озвучена по результатам многочисленных экспертиз, проведенных в 2024 году.
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