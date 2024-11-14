СК посчитал ущерб от действий ВСУ на территории России

СК: ущерб от действий ВСУ в России превысил 60 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ущерб, нанесенный регионам РФ действиями ВСУ, составил около 60 миллиардов рублей
Ущерб, нанесенный регионам РФ действиями ВСУ, составил около 60 миллиардов рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет России определил, что ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионах РФ превысил 60 миллиардов рублей. Эта информация была озвучена по результатам многочисленных экспертиз, проведенных в 2024 году.

«Были представлены сведения о работе по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских боевиков. <...> Исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила почти 60 миллиардов рублей», — сказали в СК РФ. Результаты исследования были переданы главе ведомства Александру Бастрыкину. 

Отмечается, что сумма ущерба была рассчитана после проведения за год около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз. Исследованы были объекты на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. 

Ранее сообщалось, что Россия проведет оценку ущерба, нанесенного Курской области в результате нападений ВСУ. После подсчета потерь будут приняты меры для того, чтобы Украина возместила причиненный экономический и социальный ущерб региону, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевской власти Родион Мирошник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России определил, что ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионах РФ превысил 60 миллиардов рублей. Эта информация была озвучена по результатам многочисленных экспертиз, проведенных в 2024 году. «Были представлены сведения о работе по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских боевиков. <...> Исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила почти 60 миллиардов рублей», — сказали в СК РФ. Результаты исследования были переданы главе ведомства Александру Бастрыкину.  Отмечается, что сумма ущерба была рассчитана после проведения за год около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз. Исследованы были объекты на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей.  Ранее сообщалось, что Россия проведет оценку ущерба, нанесенного Курской области в результате нападений ВСУ. После подсчета потерь будут приняты меры для того, чтобы Украина возместила причиненный экономический и социальный ущерб региону, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевской власти Родион Мирошник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...