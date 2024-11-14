СК посчитал ущерб от действий ВСУ на территории России

Следственный комитет России определил, что ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионах РФ превысил 60 миллиардов рублей. Эта информация была озвучена по результатам многочисленных экспертиз, проведенных в 2024 году.
«Были представлены сведения о работе по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских боевиков. <...> Исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила почти 60 миллиардов рублей», — сказали в СК РФ. Результаты исследования были переданы главе ведомства Александру Бастрыкину.
Отмечается, что сумма ущерба была рассчитана после проведения за год около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз. Исследованы были объекты на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей.
Ранее сообщалось, что Россия проведет оценку ущерба, нанесенного Курской области в результате нападений ВСУ. После подсчета потерь будут приняты меры для того, чтобы Украина возместила причиненный экономический и социальный ущерб региону, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевской власти Родион Мирошник.
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