14 января 2025

В Кургане женщина выбросила окурок и сожгла полбалкона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели потушили пожар
Спасатели потушили пожар Фото:

Жительница Кургана неосторожно покурила на балконе многоквартирного дома. После этого загорелись вещи. Тушить огонь и спасать горожанку приехали пожарные. Об этом сообщили в МЧС России.

«После курения на балконе пятиэтажки загорелись вещи. Хозяйка безуспешно пыталась потушить огонь. Из квартиры женщину вывели спасатели», — передает telegram-канал ведомства.

Уточняется, что с огнем боролись 12 пожарных и три единицы техники. Подробности происшествия устанавливаются, отметили в МЧС. 

Пожарные спасли женщину
Пожарные спасли женщину
Фото:

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Жительница Кургана неосторожно покурила на балконе многоквартирного дома. После этого загорелись вещи. Тушить огонь и спасать горожанку приехали пожарные. Об этом сообщили в МЧС России. «После курения на балконе пятиэтажки загорелись вещи. Хозяйка безуспешно пыталась потушить огонь. Из квартиры женщину вывели спасатели», — передает telegram-канал ведомства. Уточняется, что с огнем боролись 12 пожарных и три единицы техники. Подробности происшествия устанавливаются, отметили в МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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