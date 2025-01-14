Спасатели потушили пожар
Жительница Кургана неосторожно покурила на балконе многоквартирного дома. После этого загорелись вещи. Тушить огонь и спасать горожанку приехали пожарные. Об этом сообщили в МЧС России.
«После курения на балконе пятиэтажки загорелись вещи. Хозяйка безуспешно пыталась потушить огонь. Из квартиры женщину вывели спасатели», — передает telegram-канал ведомства.
Уточняется, что с огнем боролись 12 пожарных и три единицы техники. Подробности происшествия устанавливаются, отметили в МЧС.
Пожарные спасли женщину
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