В Челябинске легковые автомобили Mercedes предлагают приобрести за цены от 13 тысяч рублей. Иномарки реализуют как изъятое имущество посредством открытых аукционов. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России».
«Автомобиль Mercedes-Benz С180. Годные остатки. Год выпуска неизвестен. Текущая цена 13173 рубля», — сообщается на электронной площадке.
Также уточняется, что легковой автомобиль находится в федеральной собственности. Он стоит в поселке Полетаево Сосновского района.
Еще один лот содержит Mercedes-Benz С200. Его цена 54300 рублей. Год выпуска автомобиля также не уточняется. Судя по фото, кузов машины почти целый, за исключением переднего бампера.
Также на площадке «Торги России» предлагается Mercedes-Benz GL350 за 180278 рублей. Сообщается, что иномарка после пожара. Она размещена на стоянке в Челябинске.
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