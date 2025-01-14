14 января 2025

В Челябинске продают легковые Mercedes по цене смартфона. Скрин

В Челябинской области продают на торгах Mercedes-Benz С180 за 13 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 27.07.2016 . stock, сток , мерседес, мерседес бенц, mercedes-benz, эмблема, mercedes, stock
Иномарки реализуются как изъятое имущество Фото:

В Челябинске легковые автомобили Mercedes предлагают приобрести за цены от 13 тысяч рублей. Иномарки реализуют как изъятое имущество посредством открытых аукционов. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России».

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«Автомобиль Mercedes-Benz С180. Годные остатки. Год выпуска неизвестен. Текущая цена 13173 рубля», — сообщается на электронной площадке.

Также уточняется, что легковой автомобиль находится в федеральной собственности. Он стоит в поселке Полетаево Сосновского района.

Еще один лот содержит Mercedes-Benz С200. Его цена 54300 рублей. Год выпуска автомобиля также не уточняется. Судя по фото, кузов машины почти целый, за исключением переднего бампера.

Также на площадке «Торги России» предлагается Mercedes-Benz GL350 за 180278 рублей. Сообщается, что иномарка после пожара. Она размещена на стоянке в Челябинске.

Иномарка продается за 54 тысячи рублей
Иномарка продается за 54 тысячи рублей

Mercedes-Benz пригоден для авторазбора
Mercedes-Benz пригоден для авторазбора

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В Челябинске легковые автомобили Mercedes предлагают приобрести за цены от 13 тысяч рублей. Иномарки реализуют как изъятое имущество посредством открытых аукционов. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России». «Автомобиль Mercedes-Benz С180. Годные остатки. Год выпуска неизвестен. Текущая цена 13173 рубля», — сообщается на электронной площадке. Также уточняется, что легковой автомобиль находится в федеральной собственности. Он стоит в поселке Полетаево Сосновского района. Еще один лот содержит Mercedes-Benz С200. Его цена 54300 рублей. Год выпуска автомобиля также не уточняется. Судя по фото, кузов машины почти целый, за исключением переднего бампера. Также на площадке «Торги России» предлагается Mercedes-Benz GL350 за 180278 рублей. Сообщается, что иномарка после пожара. Она размещена на стоянке в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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