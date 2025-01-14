В Челябинске продают легковые Mercedes по цене смартфона. Скрин

В Челябинской области продают на торгах Mercedes-Benz С180 за 13 тысяч рублей

15 января 2025 в 01:44 Размер текста - 17 +

Иномарки реализуются как изъятое имущество Фото: pixabay.com В Челябинске легковые автомобили Mercedes предлагают приобрести за цены от 13 тысяч рублей. Иномарки реализуют как изъятое имущество посредством открытых аукционов. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России». Новость по теме Сколько в Челябинской области стоит самый дорогой и самый дешевый битый Mercedes-Benz «Автомобиль Mercedes-Benz С180. Годные остатки. Год выпуска неизвестен. Текущая цена 13173 рубля», — сообщается на электронной площадке. Также уточняется, что легковой автомобиль находится в федеральной собственности. Он стоит в поселке Полетаево Сосновского района. Еще один лот содержит Mercedes-Benz С200. Его цена 54300 рублей. Год выпуска автомобиля также не уточняется. Судя по фото, кузов машины почти целый, за исключением переднего бампера. Также на площадке «Торги России» предлагается Mercedes-Benz GL350 за 180278 рублей. Сообщается, что иномарка после пожара. Она размещена на стоянке в Челябинске. Иномарка продается за 54 тысячи рублей Скрин сайта «Торги России». https://торги-россии.рф/lot/5472239 Mercedes-Benz пригоден для авторазбора Скрин сайта «Торги России». https://торги-россии.рф/lot/5472285 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске легковые автомобили Mercedes предлагают приобрести за цены от 13 тысяч рублей. Иномарки реализуют как изъятое имущество посредством открытых аукционов. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России». «Автомобиль Mercedes-Benz С180. Годные остатки. Год выпуска неизвестен. Текущая цена 13173 рубля», — сообщается на электронной площадке. Также уточняется, что легковой автомобиль находится в федеральной собственности. Он стоит в поселке Полетаево Сосновского района. Еще один лот содержит Mercedes-Benz С200. Его цена 54300 рублей. Год выпуска автомобиля также не уточняется. Судя по фото, кузов машины почти целый, за исключением переднего бампера. Также на площадке «Торги России» предлагается Mercedes-Benz GL350 за 180278 рублей. Сообщается, что иномарка после пожара. Она размещена на стоянке в Челябинске.