14 января 2025

Тагильчанам пообещали газифицировать около тысячи домов. Видео

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За два года больше тысячи домов перевели на газовое отопление
За два года больше тысячи домов перевели на газовое отопление Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) планируется газифицировать более 900 домов в 2025 году с помощью федерального проекта. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Еще более 900 домов будут переведены на газ в 2025 году. За два года больше тысячи домов переведено с печного на газовое отопление», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, это станет возможным благодаря участию Нижнего Тагила в федеральном проекте «Чистый воздух». В нем участвуют 12 городов. За время участия в программе тагильчанам обновили трамвайный парк и реконструировали пять газовых котельных. Он добавил, что крупные промышленные компании также содействуют в рамках этой инициативы.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) планируется газифицировать более 900 домов в 2025 году с помощью федерального проекта. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Еще более 900 домов будут переведены на газ в 2025 году. За два года больше тысячи домов переведено с печного на газовое отопление», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, это станет возможным благодаря участию Нижнего Тагила в федеральном проекте «Чистый воздух». В нем участвуют 12 городов. За время участия в программе тагильчанам обновили трамвайный парк и реконструировали пять газовых котельных. Он добавил, что крупные промышленные компании также содействуют в рамках этой инициативы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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