В Нижнем Тагиле (Свердловская область) планируется газифицировать более 900 домов в 2025 году с помощью федерального проекта. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Еще более 900 домов будут переведены на газ в 2025 году. За два года больше тысячи домов переведено с печного на газовое отопление», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, это станет возможным благодаря участию Нижнего Тагила в федеральном проекте «Чистый воздух». В нем участвуют 12 городов. За время участия в программе тагильчанам обновили трамвайный парк и реконструировали пять газовых котельных. Он добавил, что крупные промышленные компании также содействуют в рамках этой инициативы.
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