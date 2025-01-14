14 января 2025

«ВКонтакте» обошел YouTube по охвату в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Российская соцсеть стала лидером по охвату пользователей
Российская соцсеть стала лидером по охвату пользователей Фото:

Российская соцсеть «ВКонтакте» обогнала YouTube по охвату пользователей в стране. Об этом говорят данные подсчетов исследовательской компании Mediascope.

«Месячный охват „ВКонтакте“ среди российских пользователей в декабре 2024 года составил почти 92 млн пользователей. За тот же период хотя бы раз YouTube использовали 89,6 млн россиян», — передает РБК со ссылкой на данные подсчетов.

Ранее в России пользователи заметили замедление YouTube. Многие блогеры после этого перешли в российские соцсети, где стали публиковать свой контент, передает «Национальная служба новостей».

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Российская соцсеть «ВКонтакте» обогнала YouTube по охвату пользователей в стране. Об этом говорят данные подсчетов исследовательской компании Mediascope. «Месячный охват „ВКонтакте“ среди российских пользователей в декабре 2024 года составил почти 92 млн пользователей. За тот же период хотя бы раз YouTube использовали 89,6 млн россиян», — передает РБК со ссылкой на данные подсчетов. Ранее в России пользователи заметили замедление YouTube. Многие блогеры после этого перешли в российские соцсети, где стали публиковать свой контент, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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