«ВКонтакте» обошел YouTube по охвату в России

Российская соцсеть «ВКонтакте» обогнала YouTube по охвату пользователей в стране. Об этом говорят данные подсчетов исследовательской компании Mediascope.
«Месячный охват „ВКонтакте“ среди российских пользователей в декабре 2024 года составил почти 92 млн пользователей. За тот же период хотя бы раз YouTube использовали 89,6 млн россиян», — передает РБК со ссылкой на данные подсчетов.
Ранее в России пользователи заметили замедление YouTube. Многие блогеры после этого перешли в российские соцсети, где стали публиковать свой контент, передает «Национальная служба новостей».
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