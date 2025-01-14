Находящийся в СИЗО ХМАО украинец подал на гражданство РФ, чтобы пойти на СВО

Гражданин Украины, который сейчас находится в СИЗО №1 в Нижневартовске (ХМАО), попытался получить российское гражданство. Оно было ему необходимо для заключения контракта с Минобороны РФ и отправки на СВО. Обвиняемый попросил посодействовать в этом вопросе уполномоченного по правам человека в ХМАО, однако получил отказ.
«К уполномоченному по правам человека обратился гражданин Украины, содержащий в ФКУ „Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре“, в связи с обвинением в совершении преступления, с просьбой о содействии в получении гражданства РФ с целью заключения контракта с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы… Его заявление о вступлении в гражданство РФ может быть рассмотрено органами Федеральной миграционной службы по месту жительства после прекращения в отношении него уголовного дела по реабилитирующим основаниям или после отбытия наказания и погашения судимости, если будет вынесен обвинительный приговор», — написано на сайте омбудсмена.
Также мужчина объяснил необходимость гражданства РФ тем, что без него он якобы не может оформить отцовство на детей россиянки, с которой не состоит в браке. Однако иностранцу объяснили, что для этого гражданство не требуется.
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