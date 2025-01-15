Силовики смогли пройти третью линию баррикад у резиденции президента Южной Кореи

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Следователей пыталась задержать служба охраны президента
Следователей пыталась задержать служба охраны президента Фото:

Следователи, которые прибыли в резиденцию южнокорейского президента Юн Сок Еля для его ареста, прошли три линии баррикад. Об этом сообщает Yonhap.

«По состоянию на 7:30 утра десятки полицейских вошли в комплекс в центре Сеула и прошли через баррикаду, чтобы выполнить ордера на задержание Юна и обыск его дома», — передает Yonhap. По данным СМИ, следователи были первоначально заблокированы Службой безопасности президента

Ранее следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией уже пытались пробиться в президентскую резиденцию Юн Сок Еля, чтобы задержать его. Однако сделать это не удалось. Подробнее о том, что происходит в Южной Корее — в материале URA.RU. 

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Следователи, которые прибыли в резиденцию южнокорейского президента Юн Сок Еля для его ареста, прошли три линии баррикад. Об этом сообщает Yonhap. «По состоянию на 7:30 утра десятки полицейских вошли в комплекс в центре Сеула и прошли через баррикаду, чтобы выполнить ордера на задержание Юна и обыск его дома», — передает Yonhap. По данным СМИ, следователи были первоначально заблокированы Службой безопасности президента Ранее следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией уже пытались пробиться в президентскую резиденцию Юн Сок Еля, чтобы задержать его. Однако сделать это не удалось. Подробнее о том, что происходит в Южной Корее — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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