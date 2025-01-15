Силовики смогли пройти третью линию баррикад у резиденции президента Южной Кореи

Следователи, которые прибыли в резиденцию южнокорейского президента Юн Сок Еля для его ареста, прошли три линии баррикад. Об этом сообщает Yonhap.
«По состоянию на 7:30 утра десятки полицейских вошли в комплекс в центре Сеула и прошли через баррикаду, чтобы выполнить ордера на задержание Юна и обыск его дома», — передает Yonhap. По данным СМИ, следователи были первоначально заблокированы Службой безопасности президента
Ранее следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией уже пытались пробиться в президентскую резиденцию Юн Сок Еля, чтобы задержать его. Однако сделать это не удалось. Подробнее о том, что происходит в Южной Корее — в материале URA.RU.
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