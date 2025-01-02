02 января 2025

Силовики пытались арестовать президента Южной Кореи Юн Сок Еля

© Служба новостей «URA.RU»
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Юн стал первым действующим президентом Южной Кореи, которому грозит арест
Юн стал первым действующим президентом Южной Кореи, которому грозит арест Фото:

Следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией нагрянули в президентскую резиденцию Юн Сок Еля, чтобы задержать его. Об этом сообщает Репхап.

«Следователи из Управления по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников (CIO) были замечены прибывающими в резиденцию Юна в центре Сеула. Юн стал первым действующим президентом Южной Кореи, которому грозит арест», — говорится в сообщении.

В ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого, по его словам, является борьба с просеверокорейскими элементами и поддержание либерального конституционного порядка.

Для обеспечения контроля над ситуацией к зданию парламента были направлены подразделения спецназа с задачей не допустить вход депутатов. Однако Национальное собрание Южной Кореи смогло собраться и провести заседание, на котором было проголосовано за отмену введенного военного положения.

Прошло более трех часов после голосования, когда президент заявил о своем намерении прекратить действие военного положения. В ответ на эти события оппозиция Южной Кореи объявила о намерении предъявить обвинения в госизмене президенту, министру обороны Ким Ен Хену, министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину, а также другим ключевым фигурам среди военных и полицейских. Оппозиционные партии также инициировали процедуру импичмента в отношении президента и министра обороны.

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Следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией нагрянули в президентскую резиденцию Юн Сок Еля, чтобы задержать его. Об этом сообщает Репхап. «Следователи из Управления по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников (CIO) были замечены прибывающими в резиденцию Юна в центре Сеула. Юн стал первым действующим президентом Южной Кореи, которому грозит арест», — говорится в сообщении. В ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого, по его словам, является борьба с просеверокорейскими элементами и поддержание либерального конституционного порядка. Для обеспечения контроля над ситуацией к зданию парламента были направлены подразделения спецназа с задачей не допустить вход депутатов. Однако Национальное собрание Южной Кореи смогло собраться и провести заседание, на котором было проголосовано за отмену введенного военного положения. Прошло более трех часов после голосования, когда президент заявил о своем намерении прекратить действие военного положения. В ответ на эти события оппозиция Южной Кореи объявила о намерении предъявить обвинения в госизмене президенту, министру обороны Ким Ен Хену, министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину, а также другим ключевым фигурам среди военных и полицейских. Оппозиционные партии также инициировали процедуру импичмента в отношении президента и министра обороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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