Силовики пытались арестовать президента Южной Кореи: что сейчас происходит в республике

В Южной Корее 3 января следственные органы нагрянули в резиденцию временно отстраненного от должности из-за введения военного положения президента Юна Сок Еля для его задержания. Однако им препятствовал руководитель Службы национальной безопасности Пак Чон Чжун, отказавший в содействии следствию. В поддержку Еля в Южной Корее проходят митинги. Что происходит в стране на текущий момент — в материале URA.RU.
Введение военного положения
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения 3 декабря 2024 года. Он оправдал свое решение необходимостью уничтожения сил, поддерживающих КНДР, которые контролируют парламент. По словам Еля, они стремятся инициировать процесс его импичмента и занимаются деятельностью, парализующей работу правительства и носящей антигосударственный характер. Президент заявил, что принятие таких мер было необходимо. Позже он извинился и пообещал в будущем не вводить военное положение. Несмотря на последующую отмену положения парламентом, оно осталось в силе.
Отставка министра обороны
Глава Министерства обороны Южной Кореи Ким Ен Хен, который предложил ввести военное положение в стране, предложил уйти в отставку 4 декабря, сообщает агентство Yonhap. В своем заявлении он принес извинения гражданам. Позже президент одобрил его решение об уходе.
После экс-министр обороны попытался совершить самоубийство в следственном изоляторе в Сеуле, сообщил директор пенитенциарной службы министерства юстиции Южной Кореи Син Ен Хэ. Состояние Хена стабилизировалось.
Уход с поста президента Юн Сок Еля
Хан Дон Хун, председатель правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила», 5 декабря выразил требование к президенту о выходе из партии в связи с сокращением его популярности после объявления военного положения. По словам Хана, членство президента в партии становится предметом острых общественных дебатов.
По информации от информационного агентства Nate, 11 декабря в партии начали обсуждать два возможных сценария отставки президента. Первый предусматривает уход президента в феврале и проведение выборов в апреле, второй — отставку в марте с последующими выборами в мае.
Сам Ель 12 декабря заявил о своей готовности к процедуре импичмента и предстоящему расследованию. Парламент Южной Кореи, состоящий из 300 депутатов, единогласно поддержал начало процедуры импичмента президента.
Импичмент врио президенту Хан Док Су
Парламент республики 27 декабря принял решение об импичменте временно исполняющего обязанности президента Хан Док Су, сообщил председатель парламента У Вон Сик. Поддержку инициативе оказали 192 депутата, при необходимом минимуме в 151 голос. Депутаты от правящей партии не участвовали в голосовании.
Причиной импичмента стало невыполнение Су обязанностей по своевременному назначению трех судей Конституционного суда. Также существенную роль в решении сыграл его отказ рассматривать законопроекты, касающиеся расследования действий его предшественника Еля и его супруги Ким Гон Хи.
После голосования за импичмент Су выразил готовность уйти в отставку. Он заявил о своем намерении уступить место в соответствии с законодательством, чтобы избежать дальнейшей политической нестабильности.
Арест президента по делу о мятеже
Полиция Южной Кореи 5 декабря начала расследование в отношении действующего главы государства Еля. Основанием для этого стали подозрения в организации мятежа, связанного с его решением о введении военного положения, сообщает агентство France Press.
Президент был арестован 8 декабря, передает прокуратура Южной Кореи. Его задержание объясняется многочисленными обращениями граждан. Кроме того, Елю временно запрещено совершать поездки, сообщил руководитель Управления по борьбе с коррупцией высших эшелонов власти О Дон Ун. Суд столицы Южной Кореи 31 декабря предоставил правоохранительным органам ордер на арест президента, который до этого игнорировал все вызовы на допрос.
Сотрудники государственного агентства по борьбе с коррупцией 3 января проникли в президентскую резиденцию Еля с целью его задержания. Они преодолели два контрольно-пропускных пункта и столкнулись с сопротивлением службы безопасности. Далее они предъявили ордер на арест и обыск руководителю Службы национальной безопасности Паку Чон Чжуну и запросили его содействие. Однако он отказал, ссылаясь на действующий закон о безопасности. Адвокаты Еля охарактеризовали попытку ареста как незаконную и заявили о намерении обжаловать действия правоохранителей в суде.
Попытки ареста Еля могут спровоцировать беспорядки. В поддержку временно отстраненного президента в Южной Корее 3 января проходят митинги, на которых присутствует около 1,2 тысячи человек.
Мотивы правящей партии и оппозиции
Партия «Гражданская сила» из-за собственных корыстных интересов подстрекает к мятежу и стремится переломить ситуацию с импичментом в Конституционном суде в пользу правящего лагеря, передает Центральное телеграфное агентстве Кореи (ЦТАК). Конституционный суд имеет возможность восстановить Еля в должности. Для утверждения импичмента требуется минимум шесть голосов из девяти. Оппозиция усиливает политическое давление и намекает на импичмент всех членов Государственного совета, которые могут исполнять обязанности президента, если их требования не будут выполнены.
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