«Курганстальмост» «наказал» питерскую фирму на 90 млн рублей за нарушение договора

«Курганстальмост» через суд добился от компании «Петропрофиль» из Петербурга выплаты 90 млн рублей из-за нарушения договоров поставки продукции. Об этом говорится в судебных материалах.
«Ответчик ООО „Петропрофиль Плюс“ признает требования истца ЗАО „Курганстальмост“ по оплате задолженности в сумме 90 261 498 рублей. Долг возник по причине нарушений договоров подряда и поставки продукции», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитража Курганской области.
Уточняется, что стороны уже заключили мировое соглашение. Питерская фирма обязана несколько месяцев равными долями по 12 894 498 рублей выплачивать долги курганскому предприятию, отмечается в решении суда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!