14 января 2025

«Курганстальмост» «наказал» питерскую фирму на 90 млн рублей за нарушение договора

«Курганстальмост» отсудил 90 млн рублей у фирмы из Санкт-Петербурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский завод выиграл процесс
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«Курганстальмост» через суд добился от компании «Петропрофиль» из Петербурга выплаты 90 млн рублей из-за нарушения договоров поставки продукции. Об этом говорится в судебных материалах.

«Ответчик ООО „Петропрофиль Плюс“ признает требования истца ЗАО „Курганстальмост“ по оплате задолженности в сумме 90 261 498 рублей. Долг возник по причине нарушений договоров подряда и поставки продукции», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитража Курганской области.

Уточняется, что стороны уже заключили мировое соглашение. Питерская фирма обязана несколько месяцев равными долями по 12 894 498 рублей выплачивать долги курганскому предприятию, отмечается в решении суда.

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«Курганстальмост» через суд добился от компании «Петропрофиль» из Петербурга выплаты 90 млн рублей из-за нарушения договоров поставки продукции. Об этом говорится в судебных материалах. «Ответчик ООО „Петропрофиль Плюс“ признает требования истца ЗАО „Курганстальмост“ по оплате задолженности в сумме 90 261 498 рублей. Долг возник по причине нарушений договоров подряда и поставки продукции», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитража Курганской области. Уточняется, что стороны уже заключили мировое соглашение. Питерская фирма обязана несколько месяцев равными долями по 12 894 498 рублей выплачивать долги курганскому предприятию, отмечается в решении суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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