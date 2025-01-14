14 января 2025

Кулинарный поединок прошел в пермской колонии, где отбывали наказание Pussy Riot. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины-осужденные боролись за звание лучших кулинаров
Женщины-осужденные боролись за звание лучших кулинаров Фото:

В городе Березники Пермского края в женской исправительной колонии №28, где отбывали наказание участницы скандально известной группы Pussy Riot, прошел конкурс кулинарного искусства. Состязание организовали для популяризации национальной кухни, продвижения правильного питания, организации полезного досуга осужденных в свободное время и их творческого самовыражения.

«Разнообразие и креативность представленных блюд впечатлили всех. На столе можно было увидеть закуски, десерты, салаты и даже мороженое. Участницы подошли к конкурсу серьезно и проявили фантазию не только в приготовлении, но и в сервировке блюд. Например, некоторые из них были оформлены в виде змеи — символа наступившего года», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Ранее URА.RU писало, что на швейном производстве ИК-28 в Березниках запустили настилочно-раскройный комплекс. Новое оборудование повысит производительность труда осужденных, что поможет им получать достойную зарплату. Оборудование приобрели за счет прибыли от трудовой занятости осужденных, которые ранее работали ручными и стационарными ножами.

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В городе Березники Пермского края в женской исправительной колонии №28, где отбывали наказание участницы скандально известной группы Pussy Riot, прошел конкурс кулинарного искусства. Состязание организовали для популяризации национальной кухни, продвижения правильного питания, организации полезного досуга осужденных в свободное время и их творческого самовыражения. «Разнообразие и креативность представленных блюд впечатлили всех. На столе можно было увидеть закуски, десерты, салаты и даже мороженое. Участницы подошли к конкурсу серьезно и проявили фантазию не только в приготовлении, но и в сервировке блюд. Например, некоторые из них были оформлены в виде змеи — символа наступившего года», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. Ранее URА.RU писало, что на швейном производстве ИК-28 в Березниках запустили настилочно-раскройный комплекс. Новое оборудование повысит производительность труда осужденных, что поможет им получать достойную зарплату. Оборудование приобрели за счет прибыли от трудовой занятости осужденных, которые ранее работали ручными и стационарными ножами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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