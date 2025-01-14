В городе Березники Пермского края в женской исправительной колонии №28, где отбывали наказание участницы скандально известной группы Pussy Riot, прошел конкурс кулинарного искусства. Состязание организовали для популяризации национальной кухни, продвижения правильного питания, организации полезного досуга осужденных в свободное время и их творческого самовыражения.
«Разнообразие и креативность представленных блюд впечатлили всех. На столе можно было увидеть закуски, десерты, салаты и даже мороженое. Участницы подошли к конкурсу серьезно и проявили фантазию не только в приготовлении, но и в сервировке блюд. Например, некоторые из них были оформлены в виде змеи — символа наступившего года», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.
Ранее URА.RU писало, что на швейном производстве ИК-28 в Березниках запустили настилочно-раскройный комплекс. Новое оборудование повысит производительность труда осужденных, что поможет им получать достойную зарплату. Оборудование приобрели за счет прибыли от трудовой занятости осужденных, которые ранее работали ручными и стационарными ножами.
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