В Тюмени похолодает и пойдет снег

В Тюмени пройдет недолгий снег
В Тюмени 15 января ожидается небольшое похолодание до -7 градусов. Оно принесет с собой снежную погоду, однако снег продлится только до обеда, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени 15 января температура воздуха составит от -6 до -7 градусов. Утром ожидается снег», — написано на сайте.
Порывы ветра будут варьироваться в пределах 2-4 метров в секунду. Влажность воздуха составит 89%.
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