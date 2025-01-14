14 января 2025

В Тюмени похолодает и пойдет снег

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени пройдет недолгий снег
В Тюмени пройдет недолгий снег Фото:

В Тюмени 15 января ожидается небольшое похолодание до -7 градусов. Оно принесет с собой снежную погоду, однако снег продлится только до обеда, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени 15 января температура воздуха составит от -6 до -7 градусов. Утром ожидается снег», — написано на сайте.

Порывы ветра будут варьироваться в пределах 2-4 метров в секунду. Влажность воздуха составит 89%.

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В Тюмени 15 января ожидается небольшое похолодание до -7 градусов. Оно принесет с собой снежную погоду, однако снег продлится только до обеда, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени 15 января температура воздуха составит от -6 до -7 градусов. Утром ожидается снег», — написано на сайте. Порывы ветра будут варьироваться в пределах 2-4 метров в секунду. Влажность воздуха составит 89%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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