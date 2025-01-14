Курганские коммунальщики начнут ремонтировать изношенный коллектор в Заозерном

В курганском микрорайоне Заозерный начнут ремонтировать15-ый коллектор, так как его износ составляет 100%. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».
«Причиной аварии является провал на сетях канализации, к устранению которого бригады „Водного Союза“ приступят на этой неделе после согласований со смежными организациями, имеющими сети в данном районе», — указано в посте. Планируется заменить около 150 метров аварийного участка коллектора.
В рамках инвестиционной программы «Водного Союза» запланирована также модернизация этого коллектора. До конца текущего года предполагается обновить 800 метров трубопровода, что позволит увеличить его диаметр и пропускную способность.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за аварии на водопроводе по улице Куйбышева временно без холодной воды остались десятки жилых домов. Также это касалось административных зданий, детсадов и других объектов.
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