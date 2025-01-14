14 января 2025

Курганские коммунальщики начнут ремонтировать изношенный коллектор в Заозерном

© Служба новостей «URA.RU»
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Износ коллектора в Заозерном составил 100%
Износ коллектора в Заозерном составил 100% Фото:

В курганском микрорайоне Заозерный начнут ремонтировать15-ый коллектор, так как его износ составляет 100%. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». 

«Причиной аварии является провал на сетях канализации, к устранению которого бригады „Водного Союза“ приступят на этой неделе после согласований со смежными организациями, имеющими сети в данном районе», — указано в посте. Планируется заменить около 150 метров аварийного участка коллектора.

В рамках инвестиционной программы «Водного Союза» запланирована также модернизация этого коллектора. До конца текущего года предполагается обновить 800 метров трубопровода, что позволит увеличить его диаметр и пропускную способность.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за аварии на водопроводе по улице Куйбышева временно без холодной воды остались десятки жилых домов. Также это касалось административных зданий, детсадов и других объектов.

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В курганском микрорайоне Заозерный начнут ремонтировать15-ый коллектор, так как его износ составляет 100%. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».  «Причиной аварии является провал на сетях канализации, к устранению которого бригады „Водного Союза“ приступят на этой неделе после согласований со смежными организациями, имеющими сети в данном районе», — указано в посте. Планируется заменить около 150 метров аварийного участка коллектора. В рамках инвестиционной программы «Водного Союза» запланирована также модернизация этого коллектора. До конца текущего года предполагается обновить 800 метров трубопровода, что позволит увеличить его диаметр и пропускную способность. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за аварии на водопроводе по улице Куйбышева временно без холодной воды остались десятки жилых домов. Также это касалось административных зданий, детсадов и других объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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