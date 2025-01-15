Российские авиакомпании вывели более половины самолетов из-под западного влияния

Российские авиакомпании успешно сократили количество иностранных воздушных судов, зарегистрированных за рубежом. Менее чем за три года санкций против гражданской авиации РФ удалось «очистить» от двойной регистрации около 360 самолетов, что составляет более половины всего оставшегося в РФ флота.
«С марта 2022 года перевозчикам удалось избавить от двойной регистрации как минимум 365 оставшихся в России иностранных ВС. Это более половины парка иностранных самолетов авиакомпаний РФ, которые обеспечивают 95% перевозок», — сообщает «Коммерсант». По их данным, уменьшение двойной регистрации позволяет увеличить число лайнеров, способных осуществлять международные полеты, а также снизить потенциальные судебные претензии западных страховщиков.
В рамках этого процесса активно участвовала группа «Аэрофлот», которая является лидером по числу переоформленных воздушных судов. На текущий момент в регистрации Бермуд у «Аэрофлота» остается 65 воздушных судов, а в Ирландии — 14. Всего же компания смогла «очистить» 192 самолета от двойной регистрации.
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