Премьер Чехии заявил о решающем моменте для независимости республики от России

Премьер Фиала: Чехия не будет зависеть от российской нефти
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Премьер Чехии заявил, что республика способна отказаться от российской нефти
Премьер Чехии заявил, что республика способна отказаться от российской нефти Фото:

Завершена модернизация Трансальпийского нефтепровода TAL, который проложен из Италии в ФРГ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, подчеркнув, что TAL позволит республике выйти из зависимости от российской нефти.

«Это [модернизация Трансальпийского нефтепровода] — решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас [поставками энергоносителей]», — сообщил Петр Фиала, его слова передает Reuters. Премьер Чехии отметил, что TAL удовлетворяет весь спрос республики на нефть, и Чехия может больше не полагаться на нефтепровод «Дружба», по которому в европейские страны идет нефть из РФ. В случае перебоев в поставках российской нефти, республика сможет воспользоваться TAL, несмотря на то, что сертификация еще не завершена.

Ранее, 4 декабря, нефть по «Дружбе» перестала поступать в Чехию. 6 декабря она возобновилась. В российской компании «Транснефть» заявили, что на территории РФ работа нефтепровода проходила в штатном режима. 

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Завершена модернизация Трансальпийского нефтепровода TAL, который проложен из Италии в ФРГ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, подчеркнув, что TAL позволит республике выйти из зависимости от российской нефти. «Это [модернизация Трансальпийского нефтепровода] — решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас [поставками энергоносителей]», — сообщил Петр Фиала, его слова передает Reuters. Премьер Чехии отметил, что TAL удовлетворяет весь спрос республики на нефть, и Чехия может больше не полагаться на нефтепровод «Дружба», по которому в европейские страны идет нефть из РФ. В случае перебоев в поставках российской нефти, республика сможет воспользоваться TAL, несмотря на то, что сертификация еще не завершена. Ранее, 4 декабря, нефть по «Дружбе» перестала поступать в Чехию. 6 декабря она возобновилась. В российской компании «Транснефть» заявили, что на территории РФ работа нефтепровода проходила в штатном режима. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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