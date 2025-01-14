14 января 2025

Два человека погибло в ДТП под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
На дороге произошло лобовое столкновение Фото:

На 8 километре дороги между Челябинском и Октябрьским в ДТП погибло два человека. Оба сидели на пассажирских креслах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.

«Женщина за рулем „Рено Сандеро“ совершила столкновение с встречным автомобилем „Тойота Королла“. В результате ДТП пассажир „Рено“ и пассажир „Тойота“ от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.

Водители автомобилей и другие пассажиры получили травмы и были госпитализированы. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.

Автомобили столкнулись лоб в лоб
Автомобили столкнулись лоб в лоб
Фото:

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На 8 километре дороги между Челябинском и Октябрьским в ДТП погибло два человека. Оба сидели на пассажирских креслах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции. «Женщина за рулем „Рено Сандеро“ совершила столкновение с встречным автомобилем „Тойота Королла“. В результате ДТП пассажир „Рено“ и пассажир „Тойота“ от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Водители автомобилей и другие пассажиры получили травмы и были госпитализированы. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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