На 8 километре дороги между Челябинском и Октябрьским в ДТП погибло два человека. Оба сидели на пассажирских креслах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.
«Женщина за рулем „Рено Сандеро“ совершила столкновение с встречным автомобилем „Тойота Королла“. В результате ДТП пассажир „Рено“ и пассажир „Тойота“ от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
Водители автомобилей и другие пассажиры получили травмы и были госпитализированы. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.
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