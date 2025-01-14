У челябинских грузчиков в 2024 году был самый высокий взлет зарплат

В Челябинской области у грузчиков в 2024 году был наиболее высокий рост доходов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», показатель составил 31%. На втором месте оказались мерчандайзеры с 29-процентным увеличением.
«В условиях нехватки соискателей в минувшем году работодатели были вынуждены увеличивать заработные платы, поскольку это наиболее действенный инструмент. Наибольший рост медианных зарплатных предложений за год отметился у грузчиков, доходы которых увеличились на 31% до 54,5 тысячи рублей, мерчандайзеров с их 29% и 42 тысячами рублей и монтажников (плюс 27% до 105 тысяч рублей)», — заметили в офисе сервиса.
Аналитики «Зарплаты.ру» указали на достижение предела в гонке за повышением зарплат. Особенно трен стал актуальным для малых и средних предприятий. Ожидается, что в 2025 году темпы роста заработных плат замедлятся из-за демографических проблем и уменьшения числа вакансий. При этом крупный бизнес и некоторые отрасли все еще смогут предложить конкурентные условия для привлечения квалифицированных кадров.
В ближайшем будущем работодатели планируют использовать более гибкие программы поощрений. К ним относятся опции с медицинским страхованием, бесплатным питанием и возможностью гибкого графика работы.
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