14 января 2025

Пермский пороховой завод расширил производство

Пермскому пороховому заводу отдали здание под общежитие для новых рабочих
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский пороховой завод набирает новых рабочих
Пермский пороховой завод набирает новых рабочих Фото:

Для новых рабочих Пермского порохового завода, набранных для расширения производства, откроют общежитие. Для этого предприятию уже передали специальное помещение, сообщают в Росимуществе.

«Территориальное управление Росимущества в Пермском крае закрепило на праве оперативного управления за Пермским пороховым заводом недвижимое имущество. В помещении площадью 1971,5 кв м будет организовано общежитие для новых сотрудников организации, набранных в связи с расширением производства», — говорится на сайте ведомства.

Пермский пороховой завод является оборонным предприятием. Здесь производят продукцию военного назначения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для новых рабочих Пермского порохового завода, набранных для расширения производства, откроют общежитие. Для этого предприятию уже передали специальное помещение, сообщают в Росимуществе. «Территориальное управление Росимущества в Пермском крае закрепило на праве оперативного управления за Пермским пороховым заводом недвижимое имущество. В помещении площадью 1971,5 кв м будет организовано общежитие для новых сотрудников организации, набранных в связи с расширением производства», — говорится на сайте ведомства. Пермский пороховой завод является оборонным предприятием. Здесь производят продукцию военного назначения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...