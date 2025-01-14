Пермский пороховой завод расширил производство

Для новых рабочих Пермского порохового завода, набранных для расширения производства, откроют общежитие. Для этого предприятию уже передали специальное помещение, сообщают в Росимуществе.
«Территориальное управление Росимущества в Пермском крае закрепило на праве оперативного управления за Пермским пороховым заводом недвижимое имущество. В помещении площадью 1971,5 кв м будет организовано общежитие для новых сотрудников организации, набранных в связи с расширением производства», — говорится на сайте ведомства.
Пермский пороховой завод является оборонным предприятием. Здесь производят продукцию военного назначения.
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