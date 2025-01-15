Bloomberg: мир готовится к пошлинам Трампа

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Страны разрабатывают ответные меры на экономические угрозы Трампа
Страны разрабатывают ответные меры на экономические угрозы Трампа Фото:

Чиновники по всему миру начинают подготовку к возможному введению торговых пошлин со стороны США в связи с избранием Дональда Трампа в президенты. По данным агентства Bloomberg, страны уже рассматривают различные ответные меры на торговые угрозы.

«Инаугурация Дональда Трампа обещает ознаменовать начало эпохи потрясений в мировой торговле, заставляя правительства по всему миру готовиться к введению пошлин еще до его возвращения в Белый дом», — передает агентство. Отмечается, что сразу после того, как были сделаны призывы поздравить новоизбранного президента с его победой 5 ноября, официальные лица начали искать способы сгладить возможные напряженности, параллельно разрабатывая стратегии для возможной защиты и ответных действий.

С момента выборов Мексика и Канада оказались на передовой, сталкиваясь с многочисленными торговыми угрозами со стороны Трампа. Это заставило лидеров этих двух стран предостерегать о возможных ответных мерах в публичном порядке. В то время как другие страны подготавливаются за кулисами: вьетнамские официальные лица обещают увеличить закупки американских товаров, Европейский союз укрепляет свои способности по противодействию тарифам, а индийские представители стремятся найти способы пережить предстоящий кризис.

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Чиновники по всему миру начинают подготовку к возможному введению торговых пошлин со стороны США в связи с избранием Дональда Трампа в президенты. По данным агентства Bloomberg, страны уже рассматривают различные ответные меры на торговые угрозы. «Инаугурация Дональда Трампа обещает ознаменовать начало эпохи потрясений в мировой торговле, заставляя правительства по всему миру готовиться к введению пошлин еще до его возвращения в Белый дом», — передает агентство. Отмечается, что сразу после того, как были сделаны призывы поздравить новоизбранного президента с его победой 5 ноября, официальные лица начали искать способы сгладить возможные напряженности, параллельно разрабатывая стратегии для возможной защиты и ответных действий. С момента выборов Мексика и Канада оказались на передовой, сталкиваясь с многочисленными торговыми угрозами со стороны Трампа. Это заставило лидеров этих двух стран предостерегать о возможных ответных мерах в публичном порядке. В то время как другие страны подготавливаются за кулисами: вьетнамские официальные лица обещают увеличить закупки американских товаров, Европейский союз укрепляет свои способности по противодействию тарифам, а индийские представители стремятся найти способы пережить предстоящий кризис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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