Bloomberg: мир готовится к пошлинам Трампа

Чиновники по всему миру начинают подготовку к возможному введению торговых пошлин со стороны США в связи с избранием Дональда Трампа в президенты. По данным агентства Bloomberg, страны уже рассматривают различные ответные меры на торговые угрозы.
«Инаугурация Дональда Трампа обещает ознаменовать начало эпохи потрясений в мировой торговле, заставляя правительства по всему миру готовиться к введению пошлин еще до его возвращения в Белый дом», — передает агентство. Отмечается, что сразу после того, как были сделаны призывы поздравить новоизбранного президента с его победой 5 ноября, официальные лица начали искать способы сгладить возможные напряженности, параллельно разрабатывая стратегии для возможной защиты и ответных действий.
С момента выборов Мексика и Канада оказались на передовой, сталкиваясь с многочисленными торговыми угрозами со стороны Трампа. Это заставило лидеров этих двух стран предостерегать о возможных ответных мерах в публичном порядке. В то время как другие страны подготавливаются за кулисами: вьетнамские официальные лица обещают увеличить закупки американских товаров, Европейский союз укрепляет свои способности по противодействию тарифам, а индийские представители стремятся найти способы пережить предстоящий кризис.
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