14 января 2025

В метро Екатеринбурга навсегда закроют часть касс

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Дезинфекция в екатеринбургском метрополитене против распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, касса, продажа билетов, метрополитен, эпидемия, грипп, орви, медицинская маска, кассир, метро, стоимость проезда в метро, коронавирус
Кассы продолжат работать на трех станциях Фото:

Часть касс в метро Екатеринбурга закроют навсегда к 18 января. С этого дня билеты на проезд можно будет купить только в терминалах. Объявления с информацией об этом расклеили в подземке.

«С 18 января касса будет закрыта. Продажа билетов будет производиться через автоматы», — следует из объявления. Кассы продолжат работать на станциях «Проспект Космонавтов», «Ботаническая» и «Площадь 1905 года». В них получится только пополнить транспортную карту.

Покупку жетонов запретили с 1 января. Купленные билеты ранее можно использовать для проезда. Помимо этого, с ноября 2024-го в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами. Билеты действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения.

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Часть касс в метро Екатеринбурга закроют навсегда к 18 января. С этого дня билеты на проезд можно будет купить только в терминалах. Объявления с информацией об этом расклеили в подземке. «С 18 января касса будет закрыта. Продажа билетов будет производиться через автоматы», — следует из объявления. Кассы продолжат работать на станциях «Проспект Космонавтов», «Ботаническая» и «Площадь 1905 года». В них получится только пополнить транспортную карту. Покупку жетонов запретили с 1 января. Купленные билеты ранее можно использовать для проезда. Помимо этого, с ноября 2024-го в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами. Билеты действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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