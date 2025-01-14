В метро Екатеринбурга навсегда закроют часть касс

15 января 2025 в 10:40 Размер текста - 17 +

Кассы продолжат работать на трех станциях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Часть касс в метро Екатеринбурга закроют навсегда к 18 января. С этого дня билеты на проезд можно будет купить только в терминалах. Объявления с информацией об этом расклеили в подземке. «С 18 января касса будет закрыта. Продажа билетов будет производиться через автоматы», — следует из объявления. Кассы продолжат работать на станциях «Проспект Космонавтов», «Ботаническая» и «Площадь 1905 года». В них получится только пополнить транспортную карту. Покупку жетонов запретили с 1 января. Купленные билеты ранее можно использовать для проезда. Помимо этого, с ноября 2024-го в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами. Билеты действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть касс в метро Екатеринбурга закроют навсегда к 18 января. С этого дня билеты на проезд можно будет купить только в терминалах. Объявления с информацией об этом расклеили в подземке. «С 18 января касса будет закрыта. Продажа билетов будет производиться через автоматы», — следует из объявления. Кассы продолжат работать на станциях «Проспект Космонавтов», «Ботаническая» и «Площадь 1905 года». В них получится только пополнить транспортную карту. Покупку жетонов запретили с 1 января. Купленные билеты ранее можно использовать для проезда. Помимо этого, с ноября 2024-го в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами. Билеты действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения.