В Тюмени изымают дома ради масштабной перестройки районов

В Тюмени на улицах 70 лет Октября и Горпищекомбинатовской изымают постройки для проведения комплексного развития территорий. Такая информация указана на сайте городской администрации.
«Сообщается о планируемом изъятии для муниципальных нужд города Тюмени объекта недвижимого имущества. Помещения в здании по адресу: улица Горпищекомбинатовская, д. 12б, улица Горпищекомбинатовская, д. 12б, кв. 12. Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества осуществляется в целях КРТ», — сообщили в мэрии.
Также под изъятие попал дом на 70 лет Октября. Реновация проведут в районе Мелиораторов — 70 лет Октября.
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