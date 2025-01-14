14 января 2025

В Тюмени изымают дома ради масштабной перестройки районов

© Служба новостей «URA.RU»
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Также под изъятие попал дом на 70 лет Октября
Также под изъятие попал дом на 70 лет Октября Фото:

В Тюмени на улицах 70 лет Октября и Горпищекомбинатовской изымают постройки для проведения комплексного развития территорий. Такая информация указана на сайте городской администрации.

«Сообщается о планируемом изъятии для муниципальных нужд города Тюмени объекта недвижимого имущества. Помещения в здании по адресу: улица Горпищекомбинатовская, д. 12б, улица Горпищекомбинатовская, д. 12б, кв. 12. Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества осуществляется в целях КРТ», — сообщили в мэрии.

Также под изъятие попал дом на 70 лет Октября. Реновация проведут в районе Мелиораторов — 70 лет Октября.

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В Тюмени на улицах 70 лет Октября и Горпищекомбинатовской изымают постройки для проведения комплексного развития территорий. Такая информация указана на сайте городской администрации. «Сообщается о планируемом изъятии для муниципальных нужд города Тюмени объекта недвижимого имущества. Помещения в здании по адресу: улица Горпищекомбинатовская, д. 12б, улица Горпищекомбинатовская, д. 12б, кв. 12. Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества осуществляется в целях КРТ», — сообщили в мэрии. Также под изъятие попал дом на 70 лет Октября. Реновация проведут в районе Мелиораторов — 70 лет Октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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