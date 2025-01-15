В Ивано-Франковской области Украины прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины зафиксированы взрывы
В Ивано-Франковской области на Украине в среду были зафиксированы взрывы на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал ТСН.
«Взрывы в Ивано-Франковской области», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ТСН. По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Ранее также сообщалось о воздушной тревоге и взрывах в Харькове. Об этом писал «РБК-Украина».
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