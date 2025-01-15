В Ивано-Франковской области Украины прогремели взрывы

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В нескольких регионах Украины зафиксированы взрывы
В нескольких регионах Украины зафиксированы взрывы Фото:

В Ивано-Франковской области на Украине в среду были зафиксированы взрывы на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал ТСН.

«Взрывы в Ивано-Франковской области», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ТСН. По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Ранее также сообщалось о воздушной тревоге и взрывах в Харькове. Об этом писал «РБК-Украина».

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В Ивано-Франковской области на Украине в среду были зафиксированы взрывы на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал ТСН. «Взрывы в Ивано-Франковской области», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ТСН. По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Ранее также сообщалось о воздушной тревоге и взрывах в Харькове. Об этом писал «РБК-Украина».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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