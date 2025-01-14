Власти продадут с торгов право на заключение договора аренды земли под производство. Площадь выставленного на аукцион лота составит 27 тысяч 137 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.
«Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 27 тысяч 137 квадратных метров. Земли расположены в Челябинской области в Металлургическом районе», — сообщается на сайте мэрии.
Как сообщается на сайте, начальная стоимость предмета аукциона будет определена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки. На территории можно осуществлять производственную деятельность.
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