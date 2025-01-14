14 января 2025

Власти выставят на торги крупный участок под производство в Челябинске. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь участка, выставленного на торги, составит 27 тысяч 137 квадратных метров
Площадь участка, выставленного на торги, составит 27 тысяч 137 квадратных метров Фото:

Власти продадут с торгов право на заключение договора аренды земли под производство. Площадь выставленного на аукцион лота составит 27 тысяч 137 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 27 тысяч 137 квадратных метров. Земли расположены в Челябинской области в Металлургическом районе», — сообщается на сайте мэрии.

Как сообщается на сайте, начальная стоимость предмета аукциона будет определена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки. На территории можно осуществлять производственную деятельность. 

Кадастровая стоимость участка составляет 20 миллионов 300 тысяч рублей
Кадастровая стоимость участка составляет 20 миллионов 300 тысяч рублей
Фото:

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Власти продадут с торгов право на заключение договора аренды земли под производство. Площадь выставленного на аукцион лота составит 27 тысяч 137 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 27 тысяч 137 квадратных метров. Земли расположены в Челябинской области в Металлургическом районе», — сообщается на сайте мэрии. Как сообщается на сайте, начальная стоимость предмета аукциона будет определена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки. На территории можно осуществлять производственную деятельность. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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