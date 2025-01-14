Пермские власти готовы избавиться от улицы Курта Кобейна

Администрация Добрянского округа Пермского края может переименовать улицу Курта Кобейна. По словам чиновников, это произойдет, если захотят местные жители.
«Улицу Курта Кобейна могут переименовать — местные власти узнали о ней недавно и им не нравится, как умер рок-музыкант. Администрация Добрянского округа сменит название улицы, если захотят жители», — пишет Ural Mash.
Ранее URA.RU рассказывало, что именем известного музыканта, лидера группы Nirvana Курта Кобейна назвали улицу в урочище Зыковское Поле. Название было присвоено в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения. Инициаторами выступили местные жители.
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