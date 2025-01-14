14 января 2025

Пермские власти готовы избавиться от улицы Курта Кобейна

© Служба новостей «URA.RU»
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В администрации Добрянки считают, что Курт Кобейн - не лучший пример для подражания
В администрации Добрянки считают, что Курт Кобейн - не лучший пример для подражания Фото:

Администрация Добрянского округа Пермского края может переименовать улицу Курта Кобейна. По словам чиновников, это произойдет, если захотят местные жители.

«Улицу Курта Кобейна могут переименовать — местные власти узнали о ней недавно и им не нравится, как умер рок-музыкант. Администрация Добрянского округа сменит название улицы, если захотят жители», — пишет Ural Mash.

Ранее URA.RU рассказывало, что именем известного музыканта, лидера группы Nirvana Курта Кобейна назвали улицу в урочище Зыковское Поле. Название было присвоено в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения. Инициаторами выступили местные жители.

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Администрация Добрянского округа Пермского края может переименовать улицу Курта Кобейна. По словам чиновников, это произойдет, если захотят местные жители. «Улицу Курта Кобейна могут переименовать — местные власти узнали о ней недавно и им не нравится, как умер рок-музыкант. Администрация Добрянского округа сменит название улицы, если захотят жители», — пишет Ural Mash. Ранее URA.RU рассказывало, что именем известного музыканта, лидера группы Nirvana Курта Кобейна назвали улицу в урочище Зыковское Поле. Название было присвоено в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения. Инициаторами выступили местные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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