Журналист URA.RU воспитала спортсменку, которая бежала шесть часов без остановки

Сотрудница пермской редакции URA.RU Виктория Самылова подготовила спортсменку к шестичасовому бегу. Ее воспитанница Екатерина Фролова не только пробежала без остановки 50 километров, но и заняла второе место на соревнованиях «Новогодний хоровод», которые прошли в манеже города Саранска.
«В конце 2024 года моя спортсменка пробежала шестичасовой сверхмарафон „Новогодний хоровод“. Она преодолела 49,3 километра за шесть часов и заняла второе место в своей возрастной категории», — рассказала Виктория.
Задача участников соревнований заключалась в том, чтобы бежать без остановки шесть часов. Спортсмены передвигались по кругу в манеже, длина которого 400 метров. Побеждал тот, кто преодолеет большее расстояние. Екатерина стала первой воспитанницей пермской журналистки, которая заняла призовое место на соревнованиях и пробежала сверхмарафон. Сама Виктория уже не раз становилась призером соревнований. Так, в марте 2024 года она заняла второе место на забеге в Турции.
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