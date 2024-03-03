03 марта 2024

Журналистка URA.RU стала призером международного марафона в Турции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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"Зеленый марафон Бегущие сердца". Пермь, забег, секундомер, зеленый марафон
В марафоне приняли участие более 10 тысяч спортсменов Фото:

Журналистка информационного агентства URA.RU из Перми Виктория Самылова вошла в топ-3 сильнейших спортсменок на марафоне в Анталии (Турция), который проходил 3 марта. Она прибежала второй на дистанции 10 км.

«Стала серебряным призером международного Анталийского марафона. Не ожидала. Это мой первый приз на зарубежном старте» — рассказала Виктория. Первое место на дистанции 10 км завоевала россиянка Анастасия Слепнева. Третье место у Натальи Измоденовой.

Всего в Анталийском марафоне приняли участие более 10 тысяч участников из 40 разных стран. Спортсмены бежали дистанции 5, 10, 21 и 42 километра. Забег имеет золотой статус Международной федерации легкой атлетики и считается вторым по значимости среди турецких соревнований после Стамбульского марафона. В 2015 году на дистанции 42 км также победила пермячка Олеся Нургалиева.

Виктория Самылова является двукратным призером Пермского марафона, а также многократным призером всероссийских соревнований на средние и длинные дистанции. Виктория работала коммерческим редактором в 59.RU, после этого была пресс-секретарем краевой Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Сейчас Виктория работает региональным корреспондентом в пермской редакции URA.RU.

Виктория Самылова во время награждения в Анталии
Виктория Самылова во время награждения в Анталии

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Журналистка информационного агентства URA.RU из Перми Виктория Самылова вошла в топ-3 сильнейших спортсменок на марафоне в Анталии (Турция), который проходил 3 марта. Она прибежала второй на дистанции 10 км. «Стала серебряным призером международного Анталийского марафона. Не ожидала. Это мой первый приз на зарубежном старте» — рассказала Виктория. Первое место на дистанции 10 км завоевала россиянка Анастасия Слепнева. Третье место у Натальи Измоденовой. Всего в Анталийском марафоне приняли участие более 10 тысяч участников из 40 разных стран. Спортсмены бежали дистанции 5, 10, 21 и 42 километра. Забег имеет золотой статус Международной федерации легкой атлетики и считается вторым по значимости среди турецких соревнований после Стамбульского марафона. В 2015 году на дистанции 42 км также победила пермячка Олеся Нургалиева. Виктория Самылова является двукратным призером Пермского марафона, а также многократным призером всероссийских соревнований на средние и длинные дистанции. Виктория работала коммерческим редактором в 59.RU, после этого была пресс-секретарем краевой Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Сейчас Виктория работает региональным корреспондентом в пермской редакции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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