Журналистка URA.RU стала призером международного марафона в Турции. Фото

04 марта 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

В марафоне приняли участие более 10 тысяч спортсменов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Журналистка информационного агентства URA.RU из Перми Виктория Самылова вошла в топ-3 сильнейших спортсменок на марафоне в Анталии (Турция), который проходил 3 марта. Она прибежала второй на дистанции 10 км. «Стала серебряным призером международного Анталийского марафона. Не ожидала. Это мой первый приз на зарубежном старте» — рассказала Виктория. Первое место на дистанции 10 км завоевала россиянка Анастасия Слепнева. Третье место у Натальи Измоденовой. Всего в Анталийском марафоне приняли участие более 10 тысяч участников из 40 разных стран. Спортсмены бежали дистанции 5, 10, 21 и 42 километра. Забег имеет золотой статус Международной федерации легкой атлетики и считается вторым по значимости среди турецких соревнований после Стамбульского марафона. В 2015 году на дистанции 42 км также победила пермячка Олеся Нургалиева. Виктория Самылова является двукратным призером Пермского марафона, а также многократным призером всероссийских соревнований на средние и длинные дистанции. Виктория работала коммерческим редактором в 59.RU, после этого была пресс-секретарем краевой Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Сейчас Виктория работает региональным корреспондентом в пермской редакции URA.RU. Виктория Самылова во время награждения в Анталии Фото предоставлено Викторией Самыловой

Журналистка информационного агентства URA.RU из Перми Виктория Самылова вошла в топ-3 сильнейших спортсменок на марафоне в Анталии (Турция), который проходил 3 марта. Она прибежала второй на дистанции 10 км. «Стала серебряным призером международного Анталийского марафона. Не ожидала. Это мой первый приз на зарубежном старте» — рассказала Виктория. Первое место на дистанции 10 км завоевала россиянка Анастасия Слепнева. Третье место у Натальи Измоденовой. Всего в Анталийском марафоне приняли участие более 10 тысяч участников из 40 разных стран. Спортсмены бежали дистанции 5, 10, 21 и 42 километра. Забег имеет золотой статус Международной федерации легкой атлетики и считается вторым по значимости среди турецких соревнований после Стамбульского марафона. В 2015 году на дистанции 42 км также победила пермячка Олеся Нургалиева. Виктория Самылова является двукратным призером Пермского марафона, а также многократным призером всероссийских соревнований на средние и длинные дистанции. Виктория работала коммерческим редактором в 59.RU, после этого была пресс-секретарем краевой Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Сейчас Виктория работает региональным корреспондентом в пермской редакции URA.RU.