В детском саду на Чукотке 10 воспитанников получили ожоги глаз

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Десять дошкольников получили термические ожоги век в Анадыре
Десять дошкольников получили термические ожоги век в Анадыре Фото:

Прокуратура Чукотского автономного округа начала проверку в детском саду города Анадырь после того, как 10 воспитанников получили ожоги глаз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Анадырская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа проводит проверку по факту получения 10 воспитанниками МБДОУ „Сказка“ термических ожогов век и окологлазничной области», — сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. Согласно предоставленной информации, дети пострадали в результате использования кварцевых ламп в помещении игровой комнаты.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего инцидента. Прокуратура также проверяет соблюдение законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних, и в случае выявления нарушений примет соответствующие меры прокурорского реагирования.

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Прокуратура Чукотского автономного округа начала проверку в детском саду города Анадырь после того, как 10 воспитанников получили ожоги глаз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Анадырская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа проводит проверку по факту получения 10 воспитанниками МБДОУ „Сказка“ термических ожогов век и окологлазничной области», — сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. Согласно предоставленной информации, дети пострадали в результате использования кварцевых ламп в помещении игровой комнаты. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего инцидента. Прокуратура также проверяет соблюдение законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних, и в случае выявления нарушений примет соответствующие меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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