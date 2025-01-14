Кому в Челябинске предлагали самые высокие зарплаты в 2024 году

Топ-20 «дорогих» специалистов 2024 года в Челябинской области возглавили топ-менеджеры, ИТ-специалисты и квалифицированные рабочие. Об этом URA.RU 15 января рассказали в пресс-службе рекрутингового онлайн-ресурса HeadHunter.
«Лидерами топа высокооплачиваемых профессий оказались руководители группы разработки (медиана зарплатных предложений для них составила в 2024 году 200 000 рублей), операционные директора (175 000 рублей) и коммерческие директора (170 000 рублей). В Челябинской области в списке топ-20 также токари, фрезеровщики, шлифовщики (142 600 рублей), сварщики (139 400 рублей)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ресурса.
Напротив, самые скромные заработки в 2024 году в регионе предлагали дворникам (28 600 рублей), уборщикам (30 000 рублей), а также воспитателям и няням (30 900 рублей).
Каких специалистов в Челябинске в прошлом году увольняли чаще других стало известно ранее. О массовых сокращениях чаще всего сообщали менеджеры по продажам (13%) и ИТ-специалисты (11%).
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