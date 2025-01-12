Стало известно, каких специалистов в Челябинске в прошлом году увольняли чаще других

Менеджеры по продажам (13%) и ИТ-специалисты (11%) чаще всего сообщали о массовых фактах сокращения в 2024 году в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.
«О массовых фактах сокращения чаще всего сообщали менеджеры по продажам (13%) и ИТ-специалисты (11%). О выборочных — представители закупок и сферы туризма и общепита (по 24%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
Большинство работников Челябинской области (63%) рассказали, что сокращений в прошлом году в их компаниях не было. Только 20% подтвердили факт увольнений, из них 6% уточнили, что увольняли много. «В региональном разрезе отсутствие сокращений и стабильную ситуацию отмечали работники в Ханты-Мансийском АО (77%), Приморском крае, Кемеровской области (по 68%), Челябинской области и Красноярском крае (по 63%)», — добавили в пресс-службе сервиса.
Почти половина работников в Челябинской области не видят в своих компаниях карьерных перспектив, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter. Особенно остро вопрос стоит на производстве и в строительстве.
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