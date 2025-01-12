12 января 2025

Стало известно, каких специалистов в Челябинске в прошлом году увольняли чаще других

В Челябинске в 2024 году чаще других увольняли программистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Герман Греф и Алексей Текслер на открытии Школы21. Челябинск, программист, мониторы, монитор, хакер, коды
Программисты рассказали о сокращениях на работе (архивное фото) Фото:

Менеджеры по продажам (13%) и ИТ-специалисты (11%) чаще всего сообщали о массовых фактах сокращения в 2024 году в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.

«О массовых фактах сокращения чаще всего сообщали менеджеры по продажам (13%) и ИТ-специалисты (11%). О выборочных — представители закупок и сферы туризма и общепита (по 24%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Большинство работников Челябинской области (63%) рассказали, что сокращений в прошлом году в их компаниях не было. Только 20% подтвердили факт увольнений, из них 6% уточнили, что увольняли много. «В региональном разрезе отсутствие сокращений и стабильную ситуацию отмечали работники в Ханты-Мансийском АО (77%), Приморском крае, Кемеровской области (по 68%), Челябинской области и Красноярском крае (по 63%)», — добавили в пресс-службе сервиса.

Почти половина работников в Челябинской области не видят в своих компаниях карьерных перспектив, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter. Особенно остро вопрос стоит на производстве и в строительстве.

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Менеджеры по продажам (13%) и ИТ-специалисты (11%) чаще всего сообщали о массовых фактах сокращения в 2024 году в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter. «О массовых фактах сокращения чаще всего сообщали менеджеры по продажам (13%) и ИТ-специалисты (11%). О выборочных — представители закупок и сферы туризма и общепита (по 24%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Большинство работников Челябинской области (63%) рассказали, что сокращений в прошлом году в их компаниях не было. Только 20% подтвердили факт увольнений, из них 6% уточнили, что увольняли много. «В региональном разрезе отсутствие сокращений и стабильную ситуацию отмечали работники в Ханты-Мансийском АО (77%), Приморском крае, Кемеровской области (по 68%), Челябинской области и Красноярском крае (по 63%)», — добавили в пресс-службе сервиса. Почти половина работников в Челябинской области не видят в своих компаниях карьерных перспектив, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter. Особенно остро вопрос стоит на производстве и в строительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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