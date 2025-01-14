14 января 2025

«Подснежники» мешают дорожникам убрать снег в ЯНАО. Видео

Жители ЯНАО обратились к водителям брошенных машин, мешающих уборке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брошенные на парковках машины мешают уборке
Брошенные на парковках машины мешают уборке Фото:

Жители Нового Уренгоя жалуются на плохую уборку городских территория от снега. Однако далеко не везде причина залежавшихся сугробов в плохой работе дорожников — в соцсетях местные жители сообщают, что многочисленные «подснежники» мешают снегоуборочной технике выполнять работу.

«Район восьмой школы. Просим убрать машины, припаркованные вдоль детской площадки», — написала Рузана Унежева в telegram-канале «НУР-чат».

Ранее URA.RU делало подборку жалоб из крупных городов ЯНАО на чистку снега. Людей беспокоят, тротуары, проезжая часть, детские и спортивные площадки, а также крыши, с которых свисают снежные валы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нового Уренгоя жалуются на плохую уборку городских территория от снега. Однако далеко не везде причина залежавшихся сугробов в плохой работе дорожников — в соцсетях местные жители сообщают, что многочисленные «подснежники» мешают снегоуборочной технике выполнять работу. «Район восьмой школы. Просим убрать машины, припаркованные вдоль детской площадки», — написала Рузана Унежева в telegram-канале «НУР-чат». Ранее URA.RU делало подборку жалоб из крупных городов ЯНАО на чистку снега. Людей беспокоят, тротуары, проезжая часть, детские и спортивные площадки, а также крыши, с которых свисают снежные валы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...