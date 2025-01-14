Жители Нового Уренгоя жалуются на плохую уборку городских территория от снега. Однако далеко не везде причина залежавшихся сугробов в плохой работе дорожников — в соцсетях местные жители сообщают, что многочисленные «подснежники» мешают снегоуборочной технике выполнять работу.
«Район восьмой школы. Просим убрать машины, припаркованные вдоль детской площадки», — написала Рузана Унежева в telegram-канале «НУР-чат».
Ранее URA.RU делало подборку жалоб из крупных городов ЯНАО на чистку снега. Людей беспокоят, тротуары, проезжая часть, детские и спортивные площадки, а также крыши, с которых свисают снежные валы.
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